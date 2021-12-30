كتب النائب السابق فارس سعيد في سلسلة تغريدات على حسابه عبر «تويتر» أن: «تراجع دور الإدارة السياسية السنية لا تعني السُنة فقط، انها أزمة وطنية بامتياز لأنها: تشجع حزب الله على الاستثمار السياسي داخل البيئة السنية، تشجع التيارات الاسلامية المتطرفة، تفقد المسيحيين والدروز حليفا وازنا، تطيح بالتوازن الوطني لصالح حزب الله، تغير وجه لبنان». وقال في تغريدة ثانية: «انتاج قيادة سياسية سنية ليست مسؤولية السنة فقط انها مسؤولية وطنية بامتياز».



وتابع: «لم يخرج المسيحيون من إحباطهم بعد الحرب من خلال جهود قرنة شهوان ورعاية البطريرك صفير فقط، انما ساعدهم انفتاحهم الوطني مع وليد جنبلاط ورفيق الحريري. بعد مصالحة الجبل والبريستول».



وفي تغريدة أخرى كتب سعيد: «توازن سياسي مع حزب الله من دون استنهاض سياسي سني يتكامل مع نهوض سياسي وطني شامل. إن دور الطائفة السنية في صناعة التوازن أساسي، ومن دونه لا توازن».