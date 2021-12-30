أحبطت السلطات اللبنانية محاولة تهريب 9 ملايين قرص كبتاغون مخبأة داخل برتقال صناعي من البلاستيك موجود بشحنة برتقال طبيعي معدة للتصدير عبر ميناء بيروت إلى إحدى الدول الخليجية.



وأعلنت أنه تم العمل على مراقبة وضبط عدد من الاشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاغون الى دول الخليج ورصد شحنة من الحمضيات كان يتم تحضيرها لشحنها من ميناء بيروت.



وأضافت أنه بتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من البلاستيك مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه، موضحة أن التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين.



وأكدت أن إحباط عملية التهريب جاء في إطار مكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة والتشدد بالاجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء.



وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، ضبط كمية المخدرات، وقال خلال تفقده الموقع «نعد كل الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول الخليج أن لبنان والسلطات اللبنانية جدية في مكافحة تهريب حبوب الكبتاغون ومكافحة تهريب الشر التي تصدر، ونتيجتها المؤذية لهذه الدول الشقيقة والصديقة.



وهذه العملية دليل جدية الحكومة اللبنانية وكل الشعب اللبناني وهناك موقوفون وسيتابع التحقيق».



وأضاف «عملنا جدي ومستمر وفاعل وطبعا بجهد العناصر الأمنية والضباط وعلى رأسهم المديرون العامون الذين يتعاملون معنا بكل إخلاص».