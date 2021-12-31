لمس الموتى



أنا سائق سيارة إسعاف، وفي بعض الأوقات أساعد في نقل الميت الى داخل السيارة، وقد قال لي احد الاصدقاء: ان لمس الميت حرام عليك، وأن أكلك معنا حرام، فما رأي الإسلام في كلام صديقي؟



٭ كلام صديقك هذا إفتاء بغير علم، من قال: ان لمس الميت حرام؟ ليس هناك اي دليل لا من القرآن ولا من السنة وإذا كان لمس الميت حراما، فكيف يغسل؟ وكيف يكفن؟ وكيف يصلى عليه؟ وكيف يوضع في القبر؟ كل هذه المراحل تستوجب اللمس.



وإذا كان صديقك يفسر قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة - المائدة: 3) إلى آخر الآية، فليس المقصود هنا حرم عليكم لمسها، وإنما المقصود حرم عليكم اكلها، فعملك هذا واجب انساني ليس فيه شيء.

وإذا كان صديقك يتقزز من الاكل معك فليس له حق ان يقول لك: ان لمس الميت حرام.



صلاة الجمعة



لاحظت ان بعض الناس عندما تحين صلاة الجمعة يفتح المذياع ويستمع الى الخطبة ثم يصلي مقتديا بالمذياع، فما الحكم في هذا؟



٭ هذا لا يجوز مطلقا؛ لأنه يجب ان يكون المأموم مقتديا بإمام في مصلى او مسجد متصل الصفوف حتى لو بلغت الصفوف خارج المصلى او المسجد او كثر الجمع، ولا تصلّ هذه الصلاة وإلا لما ذهب الناس الى المساجد واكتفوا بسماع الخطبة والصلاة من المذياع.



إرضاع الجنب



ما حكم الدين في المرأة عندما تكون جنبا وتحمل ابنها الصغير وترضعه؟



٭ ليس على المرأة شيء اذا حملت ابنها الصغير وهي جنب وأرضعته، اذ لا نص من القرآن والسنة ينهى عن هذا.