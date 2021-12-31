حدد الرئيس العراقي برهم صالح في مرسوم أصدره أمس موعد انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير المقبل، في خطوة تمهد السبيل أمام تشكيل حكومة جديدة.



وسينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، وسينتخبون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.



من جهة اخرى، دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إلى احترام الأجواء العراقية وعدم استخدامها إلا بعد موافقة الحكومة.



وطالب الصدر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر» بـ«تقديم طلب قانوني إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق ليكون انسحابها فعليا وقانونيا».



كما طالب الصدر بأن تكون تحركات الأفراد الباقية من الداخل وإلى الخارج وفق القوانين العراقية الديبلوماسية المعمول بها، وأن تتولى الحكومة العراقية حصرا الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك، مع احترام الأجواء العراقية وعدم استخدام الأجواء إلا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلا يعتبر خرقا، وأن هذه الخطوة تعتبر مقدمة لإنهاء كافة التواجد الأجنبي بما فيها المستشارين وغيرهم مستقبلا.كما يمنع أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الأميركية وتتعهد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك، وكذلك يجب ان يكون التمثيل الديبلوماسي المتبادل بين الدولتين متوازنا وحسب القواعد الديبلوماسية المعمول بها دوليا.



إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اكتمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من بلاده بعد انتهاء مهامها هناك.



وذكر الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر، ان المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق.



وأشار الى ان دور التحالف في المرحلة المقبلة سيقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي.



‏وأعرب الكاظمي عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي وجيران العراق وشركائه في الحرب ضد تنظيم «داعش»، مؤكدا جاهزية القوات العراقية للدفاع عن البلاد.