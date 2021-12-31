قال مقرر اللجنة القانونية في البرلمان الاردني غازي الذنيبات إن اللجنة النيابية تسلمت شكوى رسمية على خلفية الشجار والعراك الذي وقع داخل جلسة مجلس النواب مؤخرا. وأوضح الذنيبات، في حديث لوكالة «عمون» الأردنية، ان «هناك محاولات نيابية جادة تجري لتلافي الاحتقان الشعبي والإعلامي نتيجة المشادات الكلامية واشتباك الأيدي الذي حصل داخل مجلس النواب في جلسته التي خصصت لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني يوم الثلاثاء الماضي».



وأكد أن اللجنة تسلمت شكوى رسمية، مقدمة من النائبين أندريه حواري وشادي فريج ضد النائبين سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي، مشيرا الى أن اللجنة لم تدع للاجتماع بعد بهذا الخصوص، موضحا أنه إذا تمت المصالحة بين النواب تسقط الشكوى تلقائيا.



كما قدم النائب حسن الرياطي شكوى نيابية ضد 6 نواب لدى لجنة السلوك على اثر المشاجرة النيابية التي اندلعت تحت القبة البرلمان.



وأوضح مقرر اللجنة القانونية في البرلمان الاردني ان «هناك مساعي للصلح وتهدئة النفوس لعدم الوصول الى المعالجات القانونية، خاصة أن المرحلة تتطلب من الجميع التنازل لما فيه مصلحة البلد ولما تتطلبه وتفرضه المرحلة المقبلة من ملفات تشريعية مهمة سواء أكانت دستورية أو قانونية، حيث ما يزال أمام النواب عمل كثير في هذا الجانب».