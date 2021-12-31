بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لنظيره الأميركي جو بايدن، داعيا لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات.



وذكر الكرملين في بيان امس أن بوتين قال في برقيته لبايدن:«إنني على قناعة بأنه في إطار تطوير الاتفاقات، التي تم التوصل إليها خلال قمة شهر يونيو الماضي في جنيف والاتصالات اللاحقة، يمكننا المضي قدما وإقامة حوار روسي ـ أميركي فعال يقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية لبعضنا البعض».



وأكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار الدولي والإقليمي، يمكن وينبغي عليهما التعاون بشكل بناء وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات والتهديدات العديدة التي تواجه البشرية.