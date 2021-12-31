أمر القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زاده قواته بـ«عدم معاقبة» المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة فيما تتهم عدة منظمات غير حكومية نظام طالبان بارتكاب أعمال عنف وإعدامات بإجراءات موجزة. وقال زاده «احترموا عفوي ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على جرائمهم السابقة» وفق ما نقل عنه المتحدث باسم طالبان محمد نعيم في تغريدة امس. وكان الملا الذي لم يظهر علنا أو تم تصويره، يتحدث مساء امس الاول أمام مسؤولين أفغان في قندهار (جنوب)، معقل طالبان، بحسب نعيم. الى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة تعيين مبعوثة أميركية خاصة «للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية» للمرأة الأفغانية، التي تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن أنها تمثل أولوية منذ سيطرة طالبان على البلاد.



وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بيان إن أميري «بصفتها مبعوثة خاصة، ستعمل على سلسلة من القضايا الحساسة بالنسبة لي وللإدارة الأميركية وللأمن القومي الأميركي، وهي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات والسكان الآخرين المعرضين للخطر على اختلافهم».