دلال العياف



فاجأ الفنان حسين الجسمي جمهوره بإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان «ما بحبك»، واختارها باللهجة اللبنانية، وتمكن من إحداث ضجة كبيرة بكلمات الأغنية الرومانسية وبصوته العذب الذي نقل مشاعر الحب والعشق بصدق، مع لحن مميز وتوزيع مختلف نال إعجاب الآلاف من المستمعين خلال ساعات قليلة.



وتعاون الجسمي في أغنيته الجديدة مع الشاعر اللبناني منير عساف، وقام بعملية التوزيع والمكس والماستر المايسترو اللبناني هادي شرارة، فجاء اللحن برؤية الجسمي نفسه والتوزيع بأسلوب هادي الجديد وبرؤيته الفنية المختلفة التي تتماشى مع أفكار الجيل الجديد.



وروج الجسمي لأغنيته الجديدة عبر «السوشيال ميديا»، ونشر صورته من الكليب البسيط وعلق عليها: «جديدنا.. ‏قد السما ‫ما بحبك، أكتر أكيد»، ليتفاعل معه الجمهور بكثافة، مبدين إعجابهم الكبير بالكلمات واللحن المختلف.