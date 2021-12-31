أحمد الفضلي



تواصل الفنانة حلا نورة تنفيذ احدث مشاريعها الفنية والمتمثلة بمسلسلين تعود من خلالهما الى الساحة الفنية بعد فترة توقف ليست بالطويلة، حيث شهدت الفترة الماضية ابتعاد حلا عن الاعمال الدرامية والكوميدية على مستوى الاعمال الرمضانية أو الموسمية ومن المنتظر ان تكون العودة من خلال مسلسل «جنى تصعد المنصة» و«نوح العين».



من جانبها، أعربت حلا عن بالغ سعادتها بالعودة من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسلين، الاول مسلسل «جنى تصعد المنصة» حيث أصور حاليا مشاهدي الأخيرة في العمل الى جانب كوكبة من نجوم الدراما الكويتية منهم الفنانة عبير أحمد وحمد القطان وشيلاء سبت ومحمد الشعيبي الذي يتولى مهمة اخراج المسلسل في أولى تجاربه الإخراجية.



وأشارت الى أن المسلسل من إنتاج الفنان نايف الراشد الذي سبق ان قدم على مستوى الانتاج الفني سلسلة أعمال رائعة حققت نجاحا كبيرا، الأمر الذي دفعني الى قبول المشاركة في المسلسل دون تردد خصوصا ان العمل سيرى النور في الأيام القادمة ولن يكون ضمن السباق الرمضاني المقبل.



وفيما يتعلق بالأعمال الرمضانية، ذكرت لـ «الأنباء» انها انتهت من تصوير جميع مشاهدها الخاصة بمسلسل «نوح العين» الذي سيشكل اولى تجاربها في أعمال عائلة المنصور، حيث يجمعها العمل بالفنان القدير محمد المنصور والفنان حسين المنصور والنجمة الاماراتية هدى الخطيب والفنان علي جمعة، موضحة أن العمل ذو طابع تراثي ويرصد من خلال حلقاته ملحمة تاريخية، وهالشي أكيد راح يساهم وبشكل كبير في نجاح العمل عند عرضه في رمضان المقبل عبر عدد من القنوات المحلية والخليجية.