أكدت الإعلامية د.لنا الزهاوي لـ«الأنباء» أن الاعلام العراقي يحتاج الى تحد يتمثل في الاستثمار الأمثل في القدرات والطاقات الشبابية والإمكانيات المادية والبشرية لإرساء قواعد ومستلزمات صناعة إعلامية حديثة من منطلق (الاعلام الجديد) الذي اصبح اليوم منهاجا دراسيا معترفا به في كلية الاعلام، بشرط ان تكون هذه الصناعة الإعلامية رشيدة وفعالة وقوية تستطيع أن تشكل الرأي العام للأفكار والمجتمع الذي يؤسس للنجاح والتطور الفكري والثقافي، كل هذه الأمور تتطلب مساحة أكبر للمهنية التي تتفوق عليها المحسوبية، بين السلطة والمؤسسة الإعلامية والقائم بالاتصال والجمهور، مؤكدة ان العراق لا يقل من حيث القدرات الفنية عن بقية الدول العربية في أن يقدم إعلاما فاعلا يشعر بالمسؤولية تجاه ما يقدمه للجمهور.



وبخصوص منافسة المنصات والشبكات الاجتماعية قالت:



أرى اليوم أصبحت المنافسة حادة للطرفين من مختلف المنصات والشبكات الاجتماعية، فإن الإعلام العربي بمختلف مكوناته من (صحافة مكتوبة، إذاعة، تلفزيون، إعلام إلكتروني) يواجه هو الآخر إشكاليات معقدة وتحديات كثيرة ويعيش قضايا شائكة، منها ما هو هيكلي، ومنها ما هو طارئ، الأمر الذي يجعل من الصعب الإحاطة بكل جوانب هذه الأزمة وأبعادها. ان مسالك النجاح كثيرة فإذا سعيت لبعضها لا تكتفي بما وصلت، اعمد ان تبحث بنفسك عن مسالك اخرى للنجاح، وان تنقب عن دروب جديدة لم يسبقك إليها احد، النجاح الفارغ سهل جدا لكن ان تضع بصمتك وتصنع فارقا ملموسا هنا تبدأ المنافسة.



وعن رأيها في مهرجان العراق للتسوق الدولي قالت:



أعتبره نقلة نوعية أساسية نحو مزيد من التطوير فشكرا على الجهود التي أسهمت بابتهاج العائلة العراقية في هذا المهرجان من فعاليات وموقع رائع وفريق عمل ناجح لها الفضل #سندباد_لاند، على هذه الإنجاز الأكثر من رائع، انطلاق هذا النوع من المهرجانات للتسوق والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية التي تناسب أجواء العائلات، بعد كل ما عاشه العراق من صراعات نفسية واجتماعية، كنا فعلا بأشد الحاجة الى انتعاش في البيئة، والترفيه، وتمكين الشباب، وتنمية القدرات، من خلال هذه الفعاليات، ولما لها أهمية، «لإعادة روح التعاون بين العراق والدول الأخرى».



وعن شعورها بعد تقديمها عدة حفلات بحضور نخبة من الفنانين كضيوف في بغداد قالت:



أشعر بالفخر عندما أشهد مبادرات كبيرة في بغداد تتصدر المشهد العربي برؤية فنية ثقافية، وان نحتفي ونكرم اهم الشخصيات البارزة في عالم الفن خصوصا عندما تكون هذه زيارتهم الاولى الى بغداد، مما يجعل هذا الحدث تاريخا سيذكر عبر الأجيال عن عودة الحياة الى بغداد فشكرا للسندباد لاند على ثقتهم. ‬وإتاحة الفرصة لنا بأن نكون جزءا من المبادرة لتعزيز الصورة الحقيقية للتطور والانفتاح. ان اهتمامهم بالرؤية الجديدة، الطموحة، وإدراجها للمجال الثقافي ولصناعة الترفيه، لإقامة أبرز المشاريع والمبادرات جعلها (واجهة ثقافية، فنية، اجتماعية، اقتصادية).



وفي ختام حديثها، وجهت الإعلامية د.لنا الزهاوي رسالة من خلال «الأنباء» إلى جمهورها في الكويت جاء فيها:



جمهور راق و‬«ذويق» وعلاقتي به عميقة جدا، فمحبتهم ودعمهم لي تدفعني دائما إلى تقديم الأفضل، معروف عنهم جمهور‬ راق ذويق وصريح لا يجامل، وسنلتقي قريب جدا في الكويت.