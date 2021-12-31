القاهرة - محمد صلاح



جاء ظهور صور لعدد من الفنانات على صفحات «السوشيال ميديا» بملامح متغيرة ومختلفة تماما ما بين تورم وانتفاخ ملامح الوجه للسيدات أو نحت اجزاء من الذقن للرجال ليعيد من جديد ظاهرة لجوء نجوم الفن من الجنسين لأطباء التجميل لعمل بعض الرتوش على وجوهم، والبعض يزيدها جمالا والبعض يثير الشفقة. «الأنباء» ترصد بالأسماء والتفاصيل عمليات تجميل بعض أهل الفن مؤخرا:



الفنانة سارة سلامة فاجأت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور حديثة لها، وظهرت على وجهها ملامح تغيير كامل، فقد انتفخت شفتاها وخدها وتحت العين، وعلى الفور قررت الرد بكلمات ساخرة، كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل وحقن البوتوكس والفيلر التي خضعت لها لتعديل شكل وجهها، ونال التغيير الواضح اشادة الجميع، وأكدت انها انقصت وزنها ولم تجر عمليات تجميل في وجهها.



واعترفت غادة عبدالرازق بإجراء عمليات تجميل كل فترة في أنفها وأسنانها، وعملية نفخ للوجه، وأبدت ندمها مؤخرا أنها أجرت بعض التعديل على وجهها، أما المطربة بوسي فقد تعرضت للتنمر بعد أن نشرت صورا بدت فيها بشكل مغاير تماما عما قبل، ليؤكد الجميع تعرضها لعمليات تجميل جعلتها اكثر جمالا ورشاقة.



الفنانون الرجال أيضا لهم تواجد في عيادات أطباء التجميل، منهم أحمد عز الذي ظهر في فيلمي «الممر» و«الخلية» بشكل جديد، ووضح عليه اجراء عملية نحت ليبدو اكثر وسامة مما هو عليها.



وخضع أحمد سعد لعملية تجميل في الوجه خلال الآونة الأخيرة، حيث أجريت العملية لنحت الفك مع الفيلر.



وعمليات التجميل التي خضع لها تامر حسني ظهرت من خلال عدة صور لوجهه الذي بدا أكثر استطالة والشفتين أكثر نحافة مع مجموع من التغيرات الشكلية التي ميزت إطلالته.