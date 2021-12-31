برزت جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية منذ تدشينها في العام 2014 كأحد المواقع الإخبارية الإلكترونية المرخصة من وزارة الإعلام في الكويت.



وتعد «جرائم ومحاكم» نموذجا للصحافة الإلكترونية المسؤولة، والتي أخذت على عاتقها أداء واجبها الصحافي بمهنية واستقلالية.



وتهدف «جرائم ومحاكم» إلى تبيان مخاطر الجريمة بشتى أنواعها، إلى جانب نشر التوعية بكل الأخطار وإرساء الثقافة القانونية لدى العامة، علما بأن الموقع الإلكتروني الخاص بـ«جرائم ومحاكم» هو: www.cckwt.cc، كما أن اسم حسابها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي هو «cckwt».