أمير زكي



شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية، بحضور وكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف، على ضرورة عدم إغلاق أبوابهم أمام المراجعين.



وقال الوزير المنصور في هذا الخصوص، بحسب مصدر أمني، «لا تسكرون أبوابكم أمام المراجعين وسهلوا على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم».



وبحسب المصدر، فإن الشيخ أحمد المنصور طالب وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والمديرين العامين بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة دون تعسف أوالتسبب في ظلم أحد.



وكان الشيخ أحمد المنصور التقى القيادات الأمنية صباح أمس، حيث باركوا له نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.