أحمد خميس



أحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 3 مواطنين ووافدة فلبينية وسوري و2 «بدون» لحيازة مواد مخدرة على أن يتم التحقيق معهم في أسباب حيازة تلك المخدرات وإذا ما كان بقصد التعاطي فقط حسبما أكدوا في التحقيقات الأولية أم بقصد الاتجار.



وقال مصدر امني ان إحدى دوريات نجدة حولي شاهدت مركبة بها رجل وامرأة آسيوية وبدا على قائدها انه غير طبيعي وبتوقيفه تبين انه مواطن ومن برفقته فلبينية في العقد الثالث وكانا في حالة غير طبيعية وعثر بحوزتهما على شريط به كمية من الحبوب.



وفي حولي أيضا تم ضبط مواطن و«بدون» بعد مقاومة مع رجال الأمن وعثر بحوزتهما على سجائر بها مادة الحشيش وفي الجليب تم ضبط سوري و«بدون» وبحوزتهما كمية ليست بسيطة من الحبوب ومادة يرجح أنها حشيش وساطور ومبلغ مالي يرجح انه حصيلة بيع.