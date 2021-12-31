أقر تاجر مخدرات «بدون»، ضبطت بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة الى جانب حبوب منوعة ومبلغ مالي كبير، بأن المخدرات المضبوطة هربت له عن طريق البر بواسطة تجار من دولة مجاورة، وأنه معتاد على هذا النشاط الاجرامي منذ اكثر من عامين، وسبق ان جلب بمساعدة آخرين مواد مخدرة، واستطاع ضخها في السوق المحلي.



وكانت وزارة الداخلية أصدرت في ساعة متأخرة من يوم امس بيانا، ذكرت فيه ان قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط مقيما بصورة غير قانونية وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.



وتضمن البيان ان معلومات وردت الى إدارة مباحث محافظة الجهراء، تفيد بوجود شخص من المقيمين بصورة غير قانونية وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وعلى الفور تم تشكيل فرقة بحث من رجال مكتب مباحث الصليبية، وبعد جمع التحريات والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار الإذن القانوني وضبطه وبحوزته 10 كيلو غرامات من مادة الحشيش وأكياس بها مؤثرات عقلية (كبتي) و(لاريكا) و(شبو)، وكمية من الطلقات النارية، وميزان حساس ومبلغ مالي وقدره (18 الفا و525 دينارا كويتيا) حصيلة بيع المواد المخدرة، وتمت احالة المتهم والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.



وتؤكد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على استمرار حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه جلبها أو الاتجار بها حماية للمجتمع والحفاظ على شباب الوطن من تلك الآفة الخطيرة