البائع أحمد خواجة لـ «الأنباء»: المطاعم اشترت السلال لتخزينها.. والركود الحالي لم يحدث منذ 30 عاماً

البائع إبراهيم العراقي لـ «الأنباء»: 2021 الأسوأ في تاريخ سوق السمك.. والكيلو «الجامبو» بـ 6.5 دنانير



محمد راتب

لم يكن سوق السمك في شرق عصر اليوم الجمعة أحسن حالا من الأيام السابقة، فعلى الرغم من وداع الروبيان المحلي للأسواق أمس لم يشهد سوق شرق حضورا قويا كما كان في السنوات السابقة، حتى كميات الصيد كانت خجولة فلم تتجاوز 40 سلة استحوذت المطاعم على غالبيتها بأسعار وصلت إلى 130 دينارا.



«الأنباء» جالت في سوق السمك لمتابعة الواقع في آخر يوم سماح بصيد الروبيان تزامنا مع آخر أيام العام 2021، فإلى التفاصيل:

بداية، قال البائع في سوق السمك أحمد خواجة إن سعر سلة الروبيان بلغ في آخر يوم من مصيده ما بين 125 و130 دينارا، ووصل سعر «الشحامية» 50 دينارا، في ظل انخفاض عام في أسعار الأسماك الأخرى، حيث بلغ سعر الشعوم والنويبي 15 و18 دينارا للكود بوزن 10 كيلو غرامات.



وبين أن حالة الركود التي يشهدها السوق لم تحدث منذ 30 عاما، فهناك عزوف تسبب بخسائر فادحة لأصحاب البسطات، مشيرا إلى أن السوق لم يشهد إلا حضورا خجولا يومي الخميس والجمعة وإقبالا من بعض المغتربين، مرجعا السبب إلى الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار العائلي ووباء كورونا.



وبين أن كمية الروبيان المصيد قليلة جدا بسبب قلة عدد الصيادين وعودة بعضهم قبل فترة بسيطة بعد تسوية أوضاعهم وإقاماتهم، موضحا أن المطاعم قامت بشراء الكميات الأخيرة المصيدة لتخزينها، حيث لم تتجاوز 30 أو 40 سلة فقط.

وفي الإطار ذاته، قال البائع إبراهيم العراقي: إن سلة الروبيان وصلت إلى أرقام قياسية اليوم، حيث بلغت 125 دينارا لوزن 22 كيلو غراما، ويتم بيع كيلو «الجامبو» بمبلغ 6.5 دنانير والوسط منه بـ 5 دنانير، موضحا أنه سيحل مكان الروبيان المحلي في الفترة المقبلة الروبيان الإيراني والباكستاني.



وأشار إلى أن العام 2021 كان الأقل من حيث الإقبال على السمك مقارنة بالأعوام السابقة بسبب وباء كورونا، مقدرا نسبة الحضور بـ 50% فقط وهذا بحد ذاته أثر كثيرا على الشراء وواقع السوق.

بورصة أسعار السمك اليوم:

جاءت أسعار السمك في سوق شرق عصر اليوم الجمعة 31/ 12/ 2021 كما يلي:

٭ النويبي الكويتي 2.5 دينار.

٭ الشعوم الكويتي أو الباكستاني 2.5 دينار.

٭ السبيط 1.5، السميطي 4.

٭ الهامور الكويتي 5 دنانير والباكستاني 3.5.

٭ البالول 7 دنانير.

٭ الزبيدي المحلي 15 والباكستاني منه ما بين 5 و7 دنانير.