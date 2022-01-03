في استمرار لضرب مواقع الطائرات المسيرة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن امس استهداف وتدمير أربعة مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري في العاصمة صنعاء. وأوضح في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الانباء السعودية (واس)، أنه اتخذ كل الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.



أتى ذلك بعد أن أعلن التحالف في وقت متأخر أول من أمس اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.



كما أشار إلى أنه رصد مصادر تهديد الطائرات المسيرة من داخل صنعاء، وأضاف موضحا أنه استجابة للتهديد تجري مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتي لضربات جوية. يذكر أنه خلال الفترات الماضية، نفذ التحالف عددا من الضربات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في العاصمة وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم. كما بث مقاطع مصورة تظهر تحويل الميليشيات إلى مطار صنعاء، لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.



وأدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.



وجددت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان لها، بحسب «واس»، موقفها الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد تشكل اعتداء سافرا على سيادة المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها.