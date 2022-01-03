ذكر متحدث باسم «إمارة أفغانستان الإسلامية»، إنعام الله سامانجاني، أنهم لا يحتاجون إلى الاعتراف بهم، لكن العالم هو من يحتاج إلى ذلك.



وحذر سامانجاني من عدم الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، من قبل المجتمع الدولي، حيث ستكون لذلك عواقب وخيمة، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وتابع أن «الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، ليست حاجة أفغانستان، لكن حاجة المجتمع الدولي، حيث إن أفغانستان عضو بالمجتمع الدولي والمشاركة السياسية مع أفغانستان ستفيد الجميع».



في الأثناء، خرج عشرات الأشخاص إلى شوارع العاصمة الأفغانية (كابول) امس، للمطالبة برفع العقوبات الأميركية عن أفغانستان. وقال المحتجون - حسبما نقلت «خاما برس» إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على أفغانستان، والسماح للشعب الأفغاني بإعادة بناء بلاده.



في غضون ذلك، أشارت الوكالة الأفغانية إلى أن وقف المساعدات الخارجية لأفغانستان أدى إلى شلل في النظام الاقتصادي الهش بالفعل في أفغانستان وأثر سلبا على حياة الملايين من الناس. وأوضح المتظاهرون، أن العقوبات الأميركية على أفغانستان أثرت على الوضع الاقتصادي وضاعفت مشاكل التجارة.