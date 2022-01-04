علاء مجيد



شهدت بورصة الكويت خلال 2021 تعاملات شرائية مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب، حيث جاء ذلك في ظل الأداء القوي الذي سجلته بورصة الكويت خلال السنة الماضية، بالاضافة الى بعض المؤشرات الإيجايبة الأخرى التي دعمت النشاط الشرائي بالسوق، وذلك على الرغم من استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وتفشي متحور «أوميكرون» في نهاية العام.



وبين العوامل الإيجابية أيضا، التي ساهمت في ارتفاعات بورصة الكويت بالعام الماضي، وتحقيقها مكاسب سوقية بلغت 9.2 مليارات دينار، جاء صعود أسعار النفط بالسوق العالمي وبالتالي ارتفاع برميل النفط الكويتي الذي لامس مستوى 80 دولارا للبرميل، ليدعم ارتفاعات السوق، علاوة على استمرار اجراءات تطوير السوق وطرح مزيد من الأدوات الاستثمارية الجديدة.



وفي هذا السياق، كشفت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال السنة الماضية، عن مواصلة المستثمرين الأجانب تعزيز ثقتهم في بورصة الكويت من خلال قيامهم بعمليات شراء مكثفة بالأسهم الكويتية وذلك بصافي شراء بلغ 149.9 مليون دينار.



وتركزت مشترياتهم عن طريق محافظ المؤسسات والشركات، والتي حققت صافي شراء بلغ 186.46 مليون دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار صافي بيع بلغ 31.76 مليون دينار، كما اتجهت صافي تعاملات الأفراد الى البيع بقيمة 5.21 ملايين دينار.



وخلال تعاملاتهم بشهر ديسمبر الماضي، حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بلغ 39.51 مليون دينار، حيث تركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 44.98 مليون دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بـ 4.72 ملايين دينار، كما اتجه صافي تعاملات الأفراد للبيع بـ 744.9 ألف دينار.



مبيعات كويتية



على صعيد تعاملات المستثمرين الكويتيين في البورصة، فقد بلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال السنة الماضية نحو 32.26 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال العام الماضي بتعاملات الأفراد بقيمة 75.17 مليون دينار، إذ بلغت قيمة مشترياتهم من الأسهم 5.8 مليارات دينار، مقابل عمليات بيع بلغت 5.9 مليارات دينار.



علما أن عمليات شراء الأفراد الكويتيين استحوذت على 42.6% من إجمالي مشتريات الأسهم البالغة 13.7 مليار دينار، فما استحوذت عمليات البيع على نحو 43.2% من الإجمالي.



كما حققت تعاملات محافظ المؤسسات والشركات صافي تعاملات بيعية بلغت 3.59 ملايين دينار، وبلغت تعاملات محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 14.94 مليون دينار، بينما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات شرائية بلغت قيمتها 61.45 مليون دينار.



وخلال تعاملات شهر ديسمبر بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية 21.39 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال هذا الشهر من خلال الأفراد بقيمة 31.66 مليون دينار.



كما بلغت محافظ المؤسسات والشركات صافي تعاملات بيعية بقيمة 15.96 مليون دينار وبلغت محافظ صناديق الاستثمار بصافي تعالمات بيعية بلغت قيمتها 2.71 مليون دينار، بينما اتجه صافي تعاملات محافظ العملاء الى الشراء بصافي بلغ قيمته 38.94 مليون دينار.



مبيعات خليجية



على صعيد آخر، خالفت تعاملات الخليجيين نهج الأجانب في السنة الماضية، فقد بلغ الاستثمار البيعي لهم بقيمة 117.22 مليون دينار بدعم من مبيعات المؤسسات والشركات حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 85.17 مليون دينار.



كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية 34.57 مليون دينار بينما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي شراء بقيمة 2.40 مليون دينار ومحافظ العملاء حققت ايضا صافي تعاملات شرائية بلغت قيمتها 130.2 ألف دينار خلال السنة الماضية.



وخلال تعاملاتهم بشهر ديسمبر الماضي فقد حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بلغت قيمته 18.12 مليون دينار حيث تركزت مبيعات الخليجيون في هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض بيع بقيمة 21.14 مليون دينار.



بينما حققت محافظ صناديق الاستثمار صافي مشتريات بقيمة 5.70 ملايين دينار وحققت محافظ الأفراد الخليجيين صافي تعاملات بيعية بقيمة 2.79 مليون دينار بينما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بقيمة 124.45 ألف دينار.

الحسابات غير النشطة بلغت 390 ألفاً من أصل 410 آلاف



6800 حساب تداول جديد خلال العام الماضي



شريف حمدي



شهدت أعداد حسابات التداول بالبورصة الكويتية خلال تعاملات العام الماضي ارتفاعا بنحو 6800 حساب، إذ ارتفع عدد من لهم حق التداول من كويتيين وخليجيين وأجانب إلى 410.5 آلاف حساب مقارنة بـ 403.7 آلاف بنهاية عام 2020.



وبنهاية 2021، بلغت اعداد الحسابات النشطة 20.306 ألف حساب تشكل 4.9% من أصل 410.5 آلاف حساب لهم حق التداول بأسهم البورصة طبقا لاحصائيات البورصة بنهاية شهر ديسمبر الماضي، ما يعني أن عدد الحسابات غير النشطة بلغ بنهاية العام 390.2 ألف حساب تشكل 95.1% من الإجمالي.



وبلغ عدد الحسابات النشطة بنهاية ديسمبر الماضي 20.306 حسابات مقارنة مع 24.983 حسابا في الفترة المماثلة من عام 2020، بنسبة انخفاض 18.5%، ويرجع السبب في ذلك للتوسع في عمليات البيع خلال 2020 جراء التخوف من تفشي فيروس كورونا.



وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات ديسمبر الماضي تراجعا بنسبة 19.8%، إذ بلغ العدد 18.508 حسابات نشطة انخفاضا من 23.087 حسابا في ديسمبر العام قبل الماضي، فيما بلغت الحسابات غير النشطة 370.086 حسابا.



فيما ارتفعت حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 10.6%، حيث بلغ عدد حسابات الأجانب النشطة 311 حسابا مقارنة مع 281 حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للخليجيين 4138 حسابا.



وتراجع عدد حسابات الأجانب النشطة بنسبة 7.9% في ديسمبر العام الماضي مقارنة بذات الفترة العام قبل الماضي، إذ بلغ عدد الحسابات 1487 حسابا تراجعا من 1615 حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للأجانب 15994 حسابا.



في سياق آخر، استقبلت بورصة الكويت العام الجديد 2022 بفتور لافت في الأداء، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% بمكاسب 14.4 نقطة لينهي أولى جلسات العام الجديد عند 7653 نقطة، مقابل انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسرا 6.7 نقاط ليصل إلى 5879 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% بمكاسب 8 نقاط ليصل إلى 7051 نقطة.



وحققت البورصة في أول جلسات العام 48 مليون دينار بنسبة 0.11% ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 41.443 مليار دينار من 41.395 مليار دينار نهاية العام الماضي.



وسجلت سيولة السوق تراجعا ملحوظا بنسبة 35% بنهاية تعاملات امس، إذ بلغت 21.9 مليون دينار مقارنة مع 33.4 مليون دينار في جلسة ختام 2021، وتركزت حول أسهم جي اف اتش وبيتك وأهلي متحد والوطني والاستثمارات.



وبلغت أحجام التداول نحو 119.5 مليون سهم مقارنة مع 149.8 مليون سهم في الجلسة الأخيرة بنسبة انخفاض 20.2%.



وشهدت أولى جلسات العام الجديد ارتفاع 5 قطاعات تصدرها الخدمات الاستهلاكية بـ 0.44%، بينما تراجعت 6 قطاعات أخرى على تصدرها التكنولوجيا بـ 2.3%.