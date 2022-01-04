أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار، وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:



صبيح محمد عمر، فاروق محمد العوضي، انجو هيربيرت امنيندا، أمين خير الله الشريفي، مؤيد فوزي المحمد.



وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع السنوية.