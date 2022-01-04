أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز مهره عبدالله أحمد مطر بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب حساب النجمة الأسبوعي.



يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.



والبنك التجاري إذ يتمنى حظا وفيرا لجميع عملاء حساب النجمة، فإنه يدعو الجمهور لحضور المهرجان والاستمتاع بالعروض والمفاجآت والأنشطة الترفيهية المصاحبة، للإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار لحساب النجمة وذلك يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022 الساعة 7 مساء في مجمع «المروج».