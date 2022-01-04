نصف المعاشات للمتقاعدين من الحكومة.. ومرتباتهم في المرتبة السادسة قبل الأخيرة

1273 ديناراً متوسط معاش الكويتيين.. 1503 للمواطن.. و934 للمواطنة

1791 أعلى معاش للمواطنين.. و1570 للمواطنات.. يتقاضونه في القطاع النفطي

المواطنات والمواطنون العاملون لحسابهم الأدنى معاشاً بـ 592 و1156 ديناراً على التوالي

28 ألف أرملة يتقاضين 21 مليوناً.. بمتوسط 756 ديناراً شهرياً

55 ألف طفل يتقاضون 17.4 مليوناً بمتوسط 317 ديناراً شهرياً



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن 241 ألف مواطن ومواطنة يتقاضون نحو 232 مليون دينار معاشات تقاعدية شهريا، يحصل العاملون في الحكومة على نصفها، وتوزع النسبة الباقية على العاملين في النفط والقطاع الأهلي والدفاع والداخلية والحرس الوطني والعاملين لحسابهم الخاص.



وتظهر الأرقام أنه على الرغم من استحواذ المتقاعدين من الحكومة على الحصة الأكبر لجهة قيمة المعاشات التقاعدية إلا أنهم جاءوا كثاني أقل متوسط راتب تقاعدي في الكويت فيما حل العاملون بالنفط كأعلى متوسط راتب تقاعدي.



وكشفت البيانات أن 62% ممن يتقاضون المعاشات التقاعدية، على قيد الحياة من مدنيين وعسكريين يبلغ عددهم نحو 150 ألف مواطن ومواطنة يتقاضون 191.29 مليون دينار بمتوسط معاش تقاعدي 1273 دينارا شهريا، من بينهم 134.64 مليون دينار تصرف لـ 89.6 ألف مواطن بمتوسط معاش تقاعدي 1503 للذكر، فيما تبلغ المعاشات 56.64 مليون دينار لـ 60.6 ألف مواطنة يبلغ متوسط المعاش التقاعدي لها 934 دينارا.



وتبلغ حصة المستحقين للمعاشات التقاعدية ويصرفونها من أرامل وأولاد وآخرين 40% بواقع 90.7 ألف مستحق يتقاضون 40.38 مليون دينار شهريا بمتوسط راتب تقاعدي 445 دينارا للشخص الواحد، إذ تبلغ حصة 28 ألف أرملة منهم نحو 21.2 مليون دينار شهريا بمتوسط معاش تقاعدي يبلغ 756 دينارا، بالإضافة إلى 17.47 مليون دينار تصرف لـ 55.12 ألفا من الأولاد بمتوسط معاش يبلغ 317 دينارا شهريا، إلى جانب 1.7 مليون دينار تصرف لـ 7.5 آلاف مستحقين آخرين بمتوسط راتب تقاعدي 226 دينارا شهريا.



ولجهة ترتيب أعلى متوسط راتب تقاعدي في الكويت حاليا لأصحاب المعاشات على قيد الحياة، فجاءت القائمة كالتالي:



1- القطاع النفطي: حل المتقاعدون من القطاع النفطي بالمركز الأول كأعلى متوسط معاش تقاعدي في الكويت بواقع 1779 دينارا شهريا لنحو 7501 مواطنا ومواطنة يتقاضون نحو 13.34 مليون دينار شهريا، ومن بين هؤلاء يوجد 7104 مواطنين يبلغ متوسط معاشهم التقاعدي 1791 دينارا شهريا يتقاضون 12.7 مليون دينار، و397 مواطنة بمتوسط راتب تقاعدي 1570 دينارا شهريا يتقاضون 623 ألف دينار.



2 ـ الدفاع: جاء المتقاعدون من وزارة الدفاع كثاني أعلى متوسط معاش تقاعدي في الكويت يبلغ نحو 1622 دينارا شهريا لـ 12.298 شخصا يتقاضون نحو 20 مليون دينار، من بينهم 12.294 مواطنا يبلغ متوسط راتبهم التقاعدي 1622 دينارا يتقاضون 19.94 مليون دينار، و4 مواطنات بمتوسط راتب 1152 دينارا يتقاضون نحو 4.6 آلاف دينار.



3 ـ الداخلية: حل المتقاعدون من وزارة الداخلية في المرتبة الثالثة لمتوسط المعاش التقاعدي بـ 1540 دينارا لـ 13.09 مواطنا ومواطنة يتقاضون 20.15 مليون دينار، من بينهم 13.08 مواطنا يتقاضون معاشا بمتوسط 1540 دينارا بواقع 20.1 مليون دينار، و4 مواطنات بمتوسط معاش 899 دينارا بنحو 3.59 آلاف دينار.



4 ـ الحرس الوطني: حل المتقاعدون من الحرس الوطني كرابع أعلى متوسط معاش تقاعدي في الكويت بواقع 1502 دينار شهريا لنحو 5484 مواطنا فقط يتقاضون 8.23 ملايين دينار.



5 ـ القطاع الأهلي: حل المواطنون العاملون في القطاع الأهلي في المرتبة الخامسة بمتوسط 1395 دينارا لـ 8579 مواطنا ومواطنة يتقاضون نحو 12 مليون دينار، من بينهم 5050 مواطنا بلغ متوسط معاشهم التقاعدي 1598 دينارا شهريا بإجمالي 8.06 ملايين دينار، و3529 مواطنة بمتوسط راتب تقاعدي 1104 دنانير بما قيمته نحو 3.9 ملايين دينار.



6 ـ القطاع الحكومي: حل المتقاعدون من القطاع الحكومي في المرتبة السادسة وقبل الأخيرة لجهة متوسط الراتب التقاعدي إذ يبلغ 1162 دينارا شهريا لـ 98.3 ألف متقاعد ومتقاعدة بما قيمته 114.23 مليون دينار، من بينهم 45.7 ألف مواطن بلغ متوسط راتبهم 1411 دينارا بما قيمته 64.5 مليون دينار، و52.58 مواطنة بلغ متوسط راتبهم التقاعدي 945 دينارا شهريا بما قيمته 49.6 مليون دينار.



ولجهة المستحقين للمعاش ويصرفون من أرامل وأولاد وآخرين فجاء ترتيبهم كالتالي:



1 ـ الأرامل: يستحوذون على 52.5% من المعاشات التقاعدية بواقع 21.2 مليون دينار تنفقها أكثر من 28 ألف مواطنة أرملة بمتوسط نصيب يبلغ 756 دينارا.



2 ـ الأولاد: يستحوذون على نحو 43% من المعاشات التقاعدية بواقع 17.47 مليون دينار تصرف لـ55.12 شخصا بمتوسط 317 دينارا للفرد منهم.



3 ـ مستحقون آخرون: يستحوذون على 1.7 مليون دينار من المعاشات التقاعدية تنفق على 7531 شخصا بمتوسط 226 دينارا للشخص الواحد.