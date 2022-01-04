مفرح الشمري



بعدما أعربت «الأنباء» في عددها الصادر 26 ديسمبر الماضي، عن أمنيتها في أن يتم تغيير مسمى قناة «خلك بالبيت» ليتماشى مع الوضع الذي نعيشه حاليا، استجابت وزارة الإعلام وحققت أمنية «الأنباء» بتغيير المسمى، حيث اصبحت قناة «دراما»، وهو اسم يتماشى مع ما تعرضه من أعمال درامية محلية وخليجية وعربية أنتجت في التسعينيات، على أمل ألا يعود العالم للإغلاق مجددا.



وهنا لا يسعنا إلا أن نوجه الشكر للمسؤولين في وزارة الإعلام على متابعة ما ينشر في «الأنباء» وغيرها من الصحف لتكون شاشة تلفزيون الكويت بجميع قنواته مميزة وتلامس الوقع الذي نعيشه في ظل المتغيرات التي تحدث هنا وهناك.



يذكر أن وزارة الإعلام أطلقت القناة التلفزيونية «خلك بالبيت» مطلع يونيو 2020، وكانت تهدف منها إلى لم شمل العائلة حول شاشة تلفزيون الكويت بمختلف قنواته، وهي قناة وفرت للمشاهدين الترفيه بعد الحظر الكلي والجزئي من خلال محتواها المتنوع والمتوافر في مكتبة التلفزيون ومن دون أي تكلفة مالية تتكبدها ميزانية وزارة الإعلام.