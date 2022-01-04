أدخل في صراع كبير مع المنصور في «نوح العين»

أصور «نساء قلن لا» وأستعد لـ «بناية هب الريح» في تركيا

ياسر العيلة



يعيش الفنان شهاب حاجية حاليا حالة من النشاط الفني على مستوى الدراما والمسرح. وعن أعماله الجديدة تحدث حاجية لـ «الأنباء» قائلا: أشارك ضيف شرف في حلقة من حلقات المسلسل الجديد «فركش» للكاتبة منى الشمري وللمخرج حسين شوكت، حيث أجسد شخصيتي الحقيقية كمنتج مسرحي يسمع عن فنانة تدعى عبلة (فوز الشطي)، يحاول من خلال مسرحيته أن يعمل «بروباغاندا» عن هذه الفنانة، وأنه هو مكتشفها وسبب ظهورها ولكن تظهر الحقيقة و«يفركش» العمل.



وأشار الى أنه انتهى مؤخرا من تصوير مسلسله الجديد «نوح العين» من إنتاج محمد حسين، ومنصور المنصور الابن، وقال: دوري في العمل رجل متزوج من امرأتين ويفرق بينهما، مكملا: المتعارف عليه أن كل زوجة تقوم بعمل أشياء وحركات لتجذب الزوج إليها ولكن في هذا العمل الزوج هو من يسعى لجذب زوجتيه إليه للفوز بحبهما من خلال أحداث ومفارقات جميلة، لافتا الى أن دوره تراجيدي بحت مع وجود بعض اللمسات الكوميدية، ملمحا الى أنه من خلال هذه الشخصية وأحداثها يدخل في صراع كبير مع «النوخذة» محمد المنصور، كاشفا عن أن هناك مفاجأة كبيرة في العمل لن يفصح عنها.



وعبر حاجية عن سعادته لتصوير عمل جديد في تركيا مع المنتج محمد العنزي، والعمل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين من الوطن العربي، وهو الجزء الثاني من مسلسل «بناية هب الريح» الذي قدم الجزء الأول منه منذ أشهر، قائلا ان الجزء الثاني سيشهد عدم وجود النجم السوري الكبير عباس النوري.



وتابع حاجية: بجانب ما سبق، فأنا أصور حاليا عملا جديدا بعنوان «نساء قلن لا» للدكتورة فوزية الدريع، مع المنتج د.محمد دشتي و«مجموعة السلام الدولية»، ومشاركتي معهم في عدد من الحلقات المتفرقة مع مدير الإنتاج أحمد عبدالله.



وعن حقيقة أنه وجد نفسه في الدراما بعيدا عن الكوميديا، أوضح: أنا حبيت التراجيديا جدا ولم أكره الكوميديا، لكن وأقولها بكل صراحة «ما في كوميديا حاليا، وفنانو الكوميديا ينعدون على الأصابع»، مضيفا: الكوميديا التي أفضلها وأبحث عنها هي الكوميديا السوداء، كوميديا الموقف، و«أخلصك» أنا أريد كوميديا «بوعدنان» عبدالحسين عبدالرضا، الله يرحمه، أما كوميديا «هذا خشمك» و«هذا رأسك»، أنا لا أفضلها، ولا أريدها.



وردا على سؤالنا بأنه يقدم مثل هذا النوع من الكوميديا الذي ينتقده، قال: قدمتها قبل 15 سنة، وأتحداك لو شاهدتني أقول مثل هذه «القطات» على المسرح، إذا ما تخرج الكوميديا في لحظتها وتكون مكتوبة بشكل صحيح والفنان يضيف عليها، يكون ما لها داعي.



وحول النجاح الكبير الذي حققته مسرحيته الحالية «فرحان نسيب زعلان» مع النجم طارق العلي في الرياض مؤخرا، رد: قدمنا عروضا ناجحة جدا، وقدمنا عرضا إضافيا بناء على رغبة الجمهور السعودي، والحقيقة استمتعنا «وايد» هناك.



أما عن سبب اتجاهه الى الإنتاج لتقديم الكوميديا التي يتمناها قال (ضاحكا): سآخذ «فلوس سلف» من الفنانة فوز الشطي التي أمثل معها في مسلسل «فركش» لندخل معا تجربة الإنتاج.