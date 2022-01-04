أحمد الفضلي



انتهت الاعلامية د. نورة عبدالله من تصوير حلقة خاصة من برنامج «بعد السادسة» في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خصصت لرصد كافة الانشطة الخاصة بجناح الكويت في فعاليات اكسبو دبي المقام حاليا في امارة دبي.



من جانبها، أعربت نورة عن بالغ سعادتها بالتكليف الذي حظيت به من قبل مسؤولي وزارة الاعلام بتقديم الحلقة الخاصة بجناح الكويت في اكسبو دبي، مشيرة الى ان طموح اي اعلامي تقديم رسالة اعلامية خاصة بنجاح ثقافي لبلده، وهذا ما حدث معي من خلال تكليفي بتقديم حلقة جناح الكويت حيث تم تصوير عدد كبير من الفعاليات المقامة في دبي والتي تبرز العديد من الجوانب الثقافية للكويت والتي تشارك من خلالها مختلف ثقافات دول العالم المشاركة في الحدث العالمي.



وعن محتوى الحلقة وموعد بثها في تلفزيون الكويت، أفادت نورة من خلال حديثها لـ«الأنباء» انها وفريق العمل انتهوا من كافة الأمور الخاصة بالحلقة من تصوير ومونتاج ومحتوى وحاليا تنتظر بث الحلقة حيث من المقرر ان ترى النور في الايام القليلة المقبلة عبر برنامج «بعد السادسة» الذي يعرض حاليا بشكل يومي عبر تلفزيون الكويت القناة الاولى، ويتضمن محتوى الحلقة عدة حوارات مع القائمين على الجناح الكويتي في دبي تبين قيمة جناح الكويت وجميع الأمور التي يحتوي عليها الجناح.



واختتمت الإعلامية نورة حديثها بتوجية الشكر والتقديم لزملائها من فريق العمل ممن شاركوها وساهموا في تنفيذ الحلقة بالشكل المطلوب والشكل موصول لمن كلفني بهذه المهمة الرائعة وفي مقدمتهم وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي والوكيل المساعد لوزارة الاعلام لشؤون التلفزيون تركي المطيري ومدير الانتاج لافي السبيعي ولكافة الزملاء.