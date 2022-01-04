بيروت ـ بولين فاضل



قبل نهاية العام الحالي 2022 لن يبصر النور «البزنس» الذي تعمل عليه الفنانة نادين نسيب نجيم، والمعروف أن «بيزنس» نادين له علاقة وطيدة بجمال المرأة، وهو يتفرع إلى ثلاثة أصناف وليس عبارة عن أزياء تحمل توقيعها، ولو أنها بدأت أخيرا بتصميم بعض أزيائها بنفسها ومنها الفستان الفيروزي الذي ظهرت فيه خلال مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي، والأبيض الذي ارتدته خلال مقابلة مع الإعلامي داود الشريان.



ومعلوم أن نادين تأثرت بوالدها الذي كان خياطا رجاليا، وقد تفتحت عيونها على رؤيته يصمم وينفذ البدلات الرسمية وهو ما جعلها تميل كثيرا إلى ارتداء البدلات، وهذا ما فعلته أخيرا في عشاء «فوغ أرابيا» في دبي، حيث شعرت بنفسها بالبدلة الذهبية حرة، كما تقول، وتنتقل براحة على السجادة الحمراء، خلافا للارتباك الذي تشعر به عادة حين ترتدي فستانا طويلا. وبالعودة إلى مشروع البيزنس الخاص بها، فإن نادين توليه كل اهتمامها ووقتها وهي تريد أن تطمئن إليه قبل استئناف نشاطها التمثيلي، علما أن الدور التالي في التمثيل بعد «صالون زهرة» جاهز في فكرها ويمكن أن تنفذه لصالح منصة «شاهد»، لكنها لن تغوص أكثر في التفكير كي لا تشتت نفسها في الوقت الراهن.



وعن أصدقائها في الوسط الفني تؤكد أن الأقرب إليها كصديق هو قصي خولي الذي تحبه كثيرا، لاسيما أنه يشبهها في بعض الجوانب ويكون على غرارها في كواليس التصوير على طبيعته يضحك ويمزح، وإلى جانب قصي الذي ترتاح كثيرا في العمل معه، هناك أيضا معتصم النهار وعابد فهد حيث وقفت إلى جانب كل منهما في عملين حتى اليوم.



وحول إمكان وقوفها ثالثة أمام قصي، تؤكد نادين انه لا مانع في ذلك حال توافر النص الذي يقدمهما في اطار جديد تماما كما حصل في مسلسل «2020»، مضيفة انها قد لا تكون هذه المرة حبيبته وانما شقيقته أو شريكته في العمل.