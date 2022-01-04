يعود مساء اليوم، الفنان الكوميدي نواف الشمري الى البلاد قادما من مملكة تايلند، حيث كان يتلقى العلاج في المستشفى الأميركي الذي أجرى فيه العديد من الفحوصات الطبية للقلب والقولون والتي كانت نتائجها طيبة بفضل الله، وهو حاليا في حالة صحية مستقرة.



وأكد «بوخليفة» لـ «الأنباء» انه حاليا بصحة جيدة وطيبة بفضل الله ثم بفضل الطاقم الطبي المشرف عليه الذين يشكرهم كل الشكر على ما يبذلونه من جهود تجاه حالته الصحية، شاكرا المكتب الصحي بسفارة الكويت في تايلند على تعامله الراقي معه ومع المرضى الكويتيين المتواجدين في المستشفى الأميركي، واصلا شكره إلى جميع زملائه من الفنانين وجمهوره في الكويت ودول الخليج.. سلامات «بوخليفة»

والحمد لله على سلامة الوصول.