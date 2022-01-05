رغم الزيادة المطردة بكلفة إنتاج البرميل الكويتي.. إلا أن حقل برقان لايزال الأدنى بـ 224 فلساً

أعلى كلفة للبرميل بحقل العبدلية بـ 3.166 دنانير.. يليه الرتقة للنفط الثقيل بـ2.7 دينار بنهاية 2021



أحمد مغربي



لا يزال حقل برقان الكبير، ثاني أكبر حقل منتج في العالم، يتمتع بمواصفات تجعل منه «حقلا فريدا» على مستوى الكويت، وذلك لانخفاض كلفة انتاج البرميل والتي تصل إلى حدود 224 فلسا للبرميل الواحد بنهاية السنة المالية الماضية، تلك المزايا الفريدة للحقل قد تكون متفائلة للغاية لتكلفة إنتاج البرميل في الكويت، وذلك على الرغم من الزيادة المضطردة عاما تلو الآخر والتي دفعت متوسط كلفة انتاج البرميل في كل مناطق الكويت الى أكثر من 1.370 دينار للبرميل.



ويعتبر زيادة كلفة انتاج برميل النفط الخام في الكويت موضوعا شائكا لدى متخذي القرار في القطاع النفطي وفي الجهات الرقابية والتي تسجل تلك الملاحظات سنويا حول نسب الزيادة والتي بلغت نحو 3894% في بعض الحقول المنتجة في الكويت وتحديدا انتاج حقل رحيا الذي قفزت كلفته من 7 فلوس إلى 296 فلسا بنهاية السنة المالية.



وإجمالا فإن كلفة انتاج برميل النفط في الكويت دون الاهلاك خلال السنة المالية 2020/2021 قد وصل إلى 1.370 دينار للبرميل بزيادة قدرها 339 فلسا وبنسبة زيادة بلغت 31.55% خلال خمس سنوات ابتداء من السنة المالية 2016/2017 والتي بلغت تكلفة البرميل في حيتها مبلغ 1.031 دينار.



ويشكل انخفاض كمية الإنتاج بالإضافة الى زيادة اجمالي تكاليف الإنتاج عن تكلفتها خلال السنوات المالية السابقة بما فيها المصروفات الثابتة مثل رواتب العمالة والتي تعتبر عاملا رئيسيا في ارتفاع كلفة البرميل، حيث بلغت كمية الإنتاج 999.7 مليون برميل خلال السنة المالية الماضية بانخفاض 178.8 مليون برميل عن السنة المالية 2016/2017 بنسبة 32.88% حيث بلغت كمية الإنتاج في حينه 1.17 مليار برميل.



ومن الأمور اللافتة خلال السنة المالية الماضية ان الزيادة في كلفة الإنتاج للبرميل الواحد لم تتضمن المصروفات المؤجلة كما كان معمولا بها في السنوات السابقة.



قفزات كبيرة



وعلى مستوى الآبار المنتجة في الكويت خلال العام المالي 2020/2021 نجد ان كلفة البرميل في حقل العبدلية قفزت إلى 3.166 دنانير بنسبة زيادة بلغت 99%، لينفرد بأعلى كلفة مالية لإنتاج البرميل داخل الحقول الكويتية، يليه حقل الرتقة للنفط الثقيل بكلفة 2.74 دينار للبرميل عندما سجل زيادة بنحو 312.7% مقارنة بسعره البالغ 665 فلسا للبرميل في 2019/2020.



ومن حيث أرخص كلفة الأسعار لكفة الإنتاج فان حقل المقوع تفرد بأدني كلفة للبرميل بلغت 156 فلسا، يليه تطوير الغاز ام نقا بقيمة 216 فلسا ثم رحيا بقيمة 296 فلسا ثم برقان بقيمة 224 فلسا للبرميل.



كلفة برميل الوفرة والخفجي



وبالنظر الى كلفة إنتاج برميل النفط في منطقتي العمليات المشتركة في كل من الخفجي والوفرة نجد أن متوسط كلفة انتاج البرميل قفز إلى أكثر من 12 دينارا خلال عام 2020 مقارنة مع نحو 5.64 دنانير للبرميل.



وعند المقارنة بين كلفة إنتاج البرميل في الحقول الكويتية والعمليات المشتركة نجد ان كلفة برميل الخفجي والوفرة أغلى 12 مرة من حقول شركة نفط الكويت.



ورصد ديوان المحاسبة تلك الزيادة الكبيرة بالمقارنة مع السنوات التي سبقت إيقاف الإنتاج بالعمليات المشتركة بسبب انخفاض معدلات الإنتاج، ووصلت الزيادة بنسب وصلت الى 235% عند المقارنة بالكلفة المالية البالغة 3.6 دنانير خلال 2012، وبنسبة 182% مقارنة بالكلفة المالية للبرميل البالغة 4.3 دنانير خلال 2013، وأخيرا وقبل إغلاق الحقلين في عام 2014 عندما بلغت كلفة متوسط الإنتاج 5.6 دنانير.



وتبلغ إجمالي كلفة الإنتاج 290.7 مليون دينار لإنتاج كميات من النفط في المنطقة المقسومة تبلغ 23.8 مليون برميل.



هذا الفارق الكبير بين تكلفة الإنتاج في الحقول الكويتية التابعة لشركة نفط الكويت وبين الحقول في المنطقة المقسومة في كل من الخفجي والوفرة والتابعة تحت إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج على مدار الأعوام الماضية، دفع ديوان المحاسبة ولجان مجلس الأمة الى ضرورة تخفيض كلفة الإنتاج من خلال سرعة انجاز المشروعات المتعلقة باستغلال الغاز بهدف رفع مستويات الإنتاج الى الكميات المخططة بمنطقة العمليات المشتركة بالخفجي، وضرورة توثيق أي قرارات او تعليمات صادرة من الجهات المعنية بالدولة بشأن توجيه الشركة بإيقاف الإنتاج في مناطق العمليات المشتركة وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الشريك لرفع كميات الإنتاج والعمل على توفير منصات الحفر والعمالة.



وعقبت شركة نفط الخليج على انخفاض الإنتاج في الوفرة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشركة لإعادة الإنتاج فور الحصول على الموافقة الرسمية من الدولة لإعادة التشغيل حيث تم الوصول الى أقصى معدلات الإنتاج المتاحة بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة اثناء إعادة التشغيل والمتمثلة في جائحة كورونا.





25.4 مليار دولار خسائر الكويت من وقف إنتاج الخفجي والوفرة



أدى توقف الإنتاج في العمليات المشتركة في كل من حقلي الخفجي والوفرة الى تحمل شركة نفط الخليج خسائر مالية بلغ إجماليها 25.4 مليار دولار، حيث بلغت الخسائر من وقف الإنتاج في الخفجي 13.2 مليار دولار وفي الوفرة بلغت 8.3 مليارات دولار.



اما خسائر مصروفات التشغيل فقد بلغت 3.8 مليارات دولار موزعة على 2.2 مليار دولار لمنطقة العمليات المشتركة في الخفجي، و1.6 مليار دولار في منطقة العمليات المشتركة في الوفرة.



وبلغت كلفة المحافظة على الآبار والمنشآت في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي مبلغ 52.3 مليون دولار، وفي منطقة الوفرة نحو 33.3 مليون دينار كويتي.