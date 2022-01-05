قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وروسيا وحلفائها، إن المجموعة اتفقت على التمسك بالسياسة الحالية وعلى زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل.



وذكرت ان الاجتماع المقبل سينعقد في الثاني من شهر فبراير المقبل. وقررت الدول الـ 23 الاعضاء في التحالف زيادة طفيفة في انتاج النفط لشهر فبراير، فيما لم يتأثر الطلب على النفط في هذه المرحلة كثيرا بانتشار المتحورة «أوميكرون».

واتفق ممثلو الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) وحلفاؤهم العشرة ضمن تحالف «أوپيك+» على رفع «المستوى الاجمالي للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم لشهر فبراير 2022.

وكان من المتوقع أن يلتزم كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات بالمقدار المتفق عليه وهو 400 ألف برميل شهريا، في وقت لم يؤد ارتفاع الإصابات بـ «كوفيد-19» إلى عمليات إغلاق في أكبر الدول المستهلكة للوقود حتى الآن.

وقال تقرير اللجنة الفنية المشتركة: من المتوقع أن يكون تأثير متغير أوميكرون الجديد خفيفا وقصير الأجل، حيث يصبح العالم مجهزا بشكل أفضل لإدارة «كوفيد-19» والتحديات ذات الصلة.