الصندوق السيادي النرويجي يحافظ على الصدارة عالمياً بأصول 1.36 تريليون دولار

9.5 تريليونات دولار إجمالي أصول الصناديق المصنفة من «معهد الصناديق السيادية»



مصطفى صالح



أعلن المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية عن احتفاظ الصندوق السيادي الكويتي بالمركز الثالث لأكبر الصناديق السيادية، واحتفاظ الصندوق السيادي النرويجي بالصدارة وهيئة الاستثمار الصينية في المركز الثاني.



وقال المعهد في تحديث جديد لترتيب الصناديق السيادية العالمية، إن إجمالي أصول الصندوق السيادي الكويتي ارتفع إلى 737.93 مليار دولار، مقارنة بقيمة أصول بـ 692.9 مليار دولار، أي بزيادة بنحو 45 مليار دولار.



وأشار إلى أن أصول أكبر صندوق سيادي في العالم «النرويجي» هبطت بشكل طفيف من 1.36 تريليون دولار في العام الماضي إلى 1.34 تريليون دولار هذا العام، فيما بقيت أصول ثاني أكبر صندوق سيادي عالميا أي الصيني ثابتة عند 1.222 تريليون دولار.



وكشف المعهد أن هيئة استثمار أبوظبي بقيت في المركز الرابع بعد الصندوق السيادي الكويت بقيمة أصول تقدر بـ697.8 مليار دولار مقارنة بـ 649.1 مليار دولار في العام الماضي، موضحا أن الصندوق السيادي التابع لهونغ كونغ بقي في المركز الخامس بقيمة أصول تقدر بـ 585.7 مليار دولار مقارنة بـ 580.5 مليار دولار في العام السابق.



وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية تقدم إلى المركز الثامن هذا العام بقيمة أصول 480 مليار دولار، مقارنة بمركز تاسع العام الماضي بقيمة أصول قدرت وقتها بـ430 مليار دولار، تلاه الصندوق السيادي القطري في المركز العاشر عالميا بقيمة أصول تقدر بـ354 مليار دولار.



وكشف المعهد أن أصول اجمالي الصناديق السيادية المصنفة لديه بلغت أكثر من 9.52 تريليونات دولار هذا العام، صعودا من 9.14 تريليونات دولار في العام السابق.