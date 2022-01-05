إشراك جهاز قانوني وفني لتطوير عقود الأثاث بالجهات العامة وتعميمه على جميع المكاتب

المباني التي يتم العمل على تأثيثها حالياً هي كليات الحقوق والشريعة والعلوم الاجتماعية

أعمالنا تتعلق بالتشطيبات الداخلية والتأثيث وتوزيعها بالمساحات والتنسيق مع الخدمات

حريصون على تقديم الدعم ومشاركة الخبرة المكتسبة لفائدة مختلف الجهات وتطوير العمل



أجرت الحوار: آلاء خليفة



مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، حلم طال انتظاره، وتحول الى حقيقة وواقع ملموس، بفضل سواعد ابناء الكويت المخلصين الذين واصلوا الليل بالنهار لتسليم المشروع، فكل ادارة تبذل قصارى جهدها لإنهاء المطلوب منها على أفضل صورة، وكل فريق عمل يجتهد لتحقيق الانجاز المنشود، ومن تلك الفرق النشطة بالمشروع فريق التصميم الداخلي والتأثيث والذي تقوده كبيرة مهندسي التصميم الداخلي والتأثيث في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية م.ضارعة حسين مكي الجمعة، المهندسة الكويتية المجتهدة التي تهتم بأدق التفاصيل حتى يخرج العمل على أكمل وجه، والتي التقتها «الأنباء» لتسليط الضوء على دور الادارة في جميع مراحل التصميم والتنفيذ.

وأكدت الجمعة أهمية التواصل بين المستخدم والمالك والمصمم في مشاريع الدولة، مسلطة الضوء على الاستراتيجية التي تم وضعها وساهمت بشكل كبير في تسريع الانجاز، لافتة الى اختيار افضل المصانع العالمية للأثاث لتأثيث المدنية.

وشددت على ضرورة نقل الخبرات لمشاريع الدولة المختلفة، معلنة عن المباني التي يعملون حاليا على تصميمها وتأثيثها والمباني الموضوعة على اجندة العمل مستقبلا، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، نود تسليط الضوء على دور فريق التصميم الداخلي والتأثيث في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بدءا من مراحل التصميم وحتى التنفيذ؟



٭ فريق التصميم الداخلي والتأثيث جزء من فريق متكامل وهو «البرنامج الإنشائي»، ودورنا يبدأ من مرحلة التصميم لمتابعة اعمال الاستشاريين الى مرحلة التنفيذ مع المقاولين وبالتنسيق مع مدير المشروع، وعند تشكيل الفريق كانت 50% من اعمال التصميم للحرم الرئيسي منتهية وبدأنا استكمال الاعمال مع الفريق وقمنا بتطوير استراتيجية لأعمال التأثيث والمهام الأخرى لخدمة المشروع على اكمل وجه، وفيما يخص دور الفريق فأعمالنا تتعلق بالتشطيبات الداخلية وأعمال التأثيث وتوزيعها بالمساحات والتنسيق مع الخدمات المختلفة.



ما أهمية التواصل بين المستخدم والمالك أو ممثله والمصمم في مشاريع الدولة؟



٭ المستخدم لديه احتياجات والمصمم دوره ترجمتها كمتطلبات رئيسية في التصميم، ونحن في البرنامج الانشائي نمثل المالك ونعتبر حلقة الوصل بين المستخدم للمبنى والمصمم او الاستشاري، وبالتأكيد فالتواصل مهم جدا لفهم الاحتياجات وتنفيذها بالطريقة الصحيحة التي تخدم المستخدم للمبنى في المستقبل وعلى اساسها يتحدد البرنامج المساحي وتبنى عليه البنود التصميمية الاخرى، ونحن كفريق عمل لمسنا ان هناك امور ومنها التشطيبات الداخلية لابد ان تكون مدروسة بشكل صحيح بحسب احتياجات المبنى وطبيعته، فالمباني الحكومية لابد ان تكون مواد التشطيبات بها مستدامة وسهلة الصيانة وذات جودة عالية، بالإضافة الى ان هناك عوامل أخرى لها تأثير رئيسي مثل توافر أيدي عاملة متمكنة لتنفيذ الاعمال بجودة عالية ووجود ادارة مرافق متمكنة للحفاظ على المباني، وكلما فهمنا المستخدم بشكل صحيح وتم توجيهه بالطريقة المثلى كان استخدام المبنى ناجحا في المستقبل، وذلك الامر ينطبق في الاثاث فكلما كان الوضع مدروسا بطريقة صحيحة سواء كان بطريقة توزيعه او المواد المستخدمة في صناعته او الغرض من استخدامه وصلنا الى نتائج مرضية، فجميع تلك الأمور تؤثر على القرارات النهائية التي تخدم مستخدم المبنى وتؤثر على التنسيق بين الخدمات الأخرى.



استراتيجية العمل



هل الاستراتيجية التي تم بموجبها ضم اعمال التأثيث الى المقاول الرئيسي ساهمت في تسريع الانجاز؟



٭ فيما يخص الاثاث، هناك نوعان مشمولان بالعقود، وهو الاثاث الثابت ومثال على ذلك اثاث المختبرات والمطابخ وكراسي المسرح، والاثاث المتحرك «غير مثبت بالمبنى» مثل أثاث الفصول الدراسية والمكاتب واستراحات الطلبة، وهو عادة يطرح بعقود منفصلة.



وفي البداية طرحت عقود مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية بدون أعمال الاثاث المتحرك وتم رفع الموضوع للجهات المعنية، وتدارك الوضع لاسباب عديدة منها طبيعة المشروع والتنسيق بين أعمال الاثاث والاعمال الاخرى، بالإضافة الى ان تسليم المبنى بدون تأثيث يمنع المستخدم من الانتقال، وبالنسبة لمدينة صباح السالم الجامعية تم تدارك الوضع بضم اعمال التأثيث الى مسؤوليات المقاول الرئيسي لكل مشروع وتسليم المباني مؤثثة جاهزة للانتقال.



مصانع عالمية



حدثنا عن كيفية اختيار أفضل المصانع العالمية للاثاث لتأثيث المدينة الجامعية بما يضمن الجودة والكفاءة؟



٭ اود ان اوضح نقطة مهمة فيما يخص افضل المصانع العالمية، وهي ان اغلب عقود الاثاث الحكومية تقدم مواصفات عالية للاثاث، ومن جهتنا حرصنا على تطبيق بنود العقود وبمواصفات تتماشى مع التطور الحالي في صناعة الاثاث عالميا وتقدير الاحتياجات الفعلية للمستخدم بما يضمن الجودة والسعر ومواكبة التقدم التكنولوجي والاشتراطات البيئية والصحية، ومن خلال الاستراتيجة المعمول بها لتأثيث مدينة صباح السالم الجامعية تم تطوير اجراءات تنافسية بين الشركات المحلية «ممثلي المصانع العالمية» بما يضمن الجودة والسعر، ومثال على ذلك في احد مشاريع الحرم الرئيسي وبسبب الاجراءات التنافسية تم توفير مبلغ 6 ملايين و300 الف دينار كويتي من المبلغ المرصود لاعمال الاثاث، نظرا لان الاثاث كان تعاقديا (كبند احيتاطي) من اعمال المقاول الرئيسي.



هل بالإمكان نقل الخبرات المتراكمة لديكم إلى مشاريع الدولة الاخرى؟



٭ نطمح الى التنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في نظام توريد الأثاث، وعلى سبيل الخصوص دليل الشراء الجماعي ورفع مستوى المواصفات وبعد دراسة البرنامج الانشائي لدليل الشراء وحث الجهات العامة على تقديم مقترحاتهم وارائهم لتطوير دليل الشراء الجماعي للأثاث المكتبي، وبالنظر الى تجربة جامعة الكويت «ادارة البرنامج الانشائي» فيما يخص اثاث مشروع مدينة صباح السالم الجامعية ورغبة فريق التصميم الداخلي والتأثيث بمشاركة هذه التجربة لما فيها من فائدة لتطوير وتنظيم عمليات الشراء الجماعي للاثاث المكتبي بجميع جهات الدولة، وفيما يخص الاجراءات المتبعة في تأهيل الشركات الموردة للاثاث والاجراءات التنافسية بين الشركات الموردة للأثاث بما يضمن الجودة والسعر وإشراك جهاز قانوني وفني لتطوير عقود الاثاث بالجهات العامة وتعميمه على المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية العاملة بالكويت، بالإضافة الى تطوير المواصفات العامة للاثاث بكل دقة لتتماشى مع طبيعة التقدم التكنولوجي والمعايير العالمية لتصنيع الاثاث من حيث الجودة والالتزام بالاشتراطات البيئية.



وكذلك تقسيم الاثاث الى فئات بحسب معايير الاستخدامات الوظيفية وطبيعة المنشأة، واجراءات فحص وتقييم عينات الاثاث ومطابقتها للمواصفات وتدريب جهاز فني بالجهات العامة المعنية وتطوير معايير اختيار التصميم العام للأثاث لما يمثله من واجهة لمباني الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بصورة خاصة وللكويت بصفة عامة وارتباط الكفالة المرصودة على الاثاث المورد بالجودة والسعر بما يلزم النظر في الموضوع، وتحديث شروط عقود الصيانة وقطع الغيار، فضلا عن معايير تخزين الاثاث وقطع الغيار سواء من خلال المورد أو الجهة المستفيدة بما يتوافق مع معايير التخزين للجهات المصنعة للأثاث وتقديم دراسة لمدى حاجة الجهات الحكومية لتخزين قطع الغيار للأثاث، حيث نهدف الى تقديم الدعم ومشاركة الخبرة المكتسبة لافادة الجهات العامة وتطوير الاجراءات الحالية للشراء الجماعي للأثاث المكتبي لتتناسب مع المشاريع المستقبلية.



ما هي المباني التي تعملون حاليا على تصميمها وتأثيثها في الوقت الحالي، والموضوعة على اجندة عملكم في المستقبل القريب؟



٭ بالنسبة للحرم الرئيسي فالمباني الجاري تأثيثها حاليا هي مشروع كليات الحقوق والشريعة والعلوم الاجتماعية، بالإضافة الى المباني الادارية والمباني الاكاديمية المساندة، وسوف يكون هناك اثاث مختلف نوعا ما عن المشاريع الاخرى، وهو الاثاث المتعلق بالمدرسة النموذجية، حيث تم تطوير الحزمة بما يتناسب مع ما توصلت اليه المصانع العالمية في تصنيع الاثاث التعليمي من مراحل الحضانة الى الثانوية، كما يضم المشروع سكن للطلبة والطالبات وجار استكمال الاعمال المتعلقة بمشروع المباني الرياضية ومن ضمنها عيادات تم تطويرها لتتماشى مع الوضع الراهن والاشتراطات الصحية واثاث خاص بالرعاية الصحية، اما بالنسبة للحرم الطبي ففريق التصميم قائم بمتابعة مراحل التصميم حاليا.



مواجهة التحديات



لا يخلو العمل الاداري من الصعوبات، فما هي ابرز التحديات التي تواجهكم ودوركم لتخطيها؟



٭ التحديات كثيرة واي شخص يعمل في مشاريع القطاع الحكومي يعلم حجم العقبات اليومية التي نواجهها سواء على المستوى الفني في مراحل التصميم والتنفيذ او على المستوى الاداري ومتابعة الجهات الحكومة الاخرى، وبالنسبة للبرنامج الانشائي فنحن من ضمن فريق اكبر ولله الحمد على مر السنين توقفنا بإدارة تستمع وتتجاوب معنا ولكن مازالت التحديات قائمة ونتعامل معها بشكل يومي.



رسالة لفريق العمل



وجهت م.ضارعة الجمعة كلمة لفريق العمل التابع لها، مؤكدة خلالها ان الفريق تأسس في البرنامج الإنشائي، وكان صغيرا وكبر مع حجم الأعمال والمسؤوليات.



وأضافت: اعتز وافتخر بفريقي لأنه بالفعل من خيرة المهندسين والمعماريين وهم: فجر الحلبي، ضارعة النفجان، يوسف عبدالعال، زيد خاجة، عبدالله العنزي، حيث توفقت بالعمل معهم وهم يعلمون قدرهم بدون كلمات ويوميا أتعلم معهم دروسا من التجارب سواء الجميلة او القاسية، ورسالتي لهم: «لا تقفوا عند حد معين ودائما اطمحوا للأفضل وخذوا بيد غيركم لنقل الخبرات لمن يليكم».



«الكويتي ما يشتغل».. جملة نرفض تعميمها



قالت الجمعة ان جملة «الكويت ما يشتغل» لا يمكن تعميمها بهذه الطريقة كونها تظلم فئة كبيرة من الكويتيين الذين يعملون بإخلاص في كل المجالات والمواقع التي يتواجدون بها حبا لتراب هذا الوطن.



وتابعت: اذا كانت هناك قناعة لدى البعض فعلا ان «الكويتي ما يشتغل» فلماذا لا يتم تدارس الأسباب التي جعلته لا يعمل ويتم وضع سياسة في مؤسسات الدولة لتطوير كفاءة وأداء الموظفين خاصة التي يتواجد بها «كويتي ما يشتغل».



ورسالتي للجيل القادم لا تنتظر احد يعلمك ولا تجلس فقط على المكتب بل علم نفسك في مجالك وطور قدراتك بكل السبل المتاحة.