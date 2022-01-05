بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة ان المركز الوطني للسلامة المهنية يعمل خلال الفترة الحالية على تكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات والشركات للتدقيق من مدى الالتزام بشروط السلامة المهنية بالاضافة الى الالتزام بالاشتراطات الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية بعد زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبينت المصادر ان الجولات ستكون على مدار اليوم صباحية ومسائية وتشمل كل المناطق والمحافظات. ودعت المصادر اصحاب الاعمال الى الالتزام بالاشتراطات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وعن اجراءات التعامل مع غير الملتزمين، أوضحت المصادر انه سيتم تحرير إشعار بالمخالفة اول مرة، وفي حال الاستمرار بالمخالفة اثناء اعادة التفتيش فسيتم تسجيل مخالفة وترفع للجهات المعنية بالهيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية.