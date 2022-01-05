بشرى شعبان



كشف مدير ادارة الجمعيات الأهلية الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بالتكليف في وزارة الشؤون خالد بن شفلوت عن أن أكثر من 50% من الجمعيات الأهلية عقدت جمعياتها العمومية وانتخبت مجالس اداراتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بما يزيد على 60 جمعية.



وحول إبلاغ «الشؤون» بأي قرار من وزارة الصحة حول ايقاف الانتخابات في الجمعيات نتيجة ارتفاع حالات «كورونا» أكد بن شفلوت في تصريح صحافي انهم لم يتلقوا اي قرار بذلك، وبالتالي مستمرون في عقد عموميات الجمعيات الأهلية وغيرها والانتخابات قائمة لحين صدور اي قرار بإيقافها.



ورد على سؤال حول صرف الدعم للجمعيات الأهلية التي تتلقى دعم الوزارة بعد انتهاء عموميتها، قال ان الدعم مبالغ مستحقة للجمعيات وتم الصرف لبعضها والبعض الآخر جار العمل عليه، لاسيما ان الدورة المستندية للصرف خاصة بالجمعيات المشهرة قبل عام 2004، وتمت مخاطبة الجهات المختصة والإدارة المالية في الوزارة ومازال البعض منها في طور تسلم الدعم، وبإذن الله خلال الأيام القليلة المقبلة تتسلم كل الجمعيات مستحقاتها.



وبشأن تعديل قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، أوضح ان هناك مشروع قانون وضعته الوزارة وهو معروض في مجلس الأمة وبانتظار الانتهاء من مناقشته والموافقة عليه من الجهات المعنية، لافتا الى ان المبلغ المخصص لدعم الجمعيات الأهلية يقارب مليونا ومائتي ألف دينار وهي نحو 43 جمعية وهي الجمعيات، كم قلت سابقا، المشهرة قبل صدور القرار الوزاري عام 2004 وينص على عدم صرف الدعم لأي جمعية أهلية تم إشهارها بعد صدور القرار.‏‫