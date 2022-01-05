تبدأ محافظة الأحمدي استعداداتها لتنظيم الماراثون الرياضي الصحي المجتمعي الأول المزمع إقامته خلال شهر فبراير المقبل تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد وذلك بمشاركة متسابقين من كل الفئات العمرية من عدة جهات رسمية وأهلية وتطوعية متخصصة معنية بالنشاط البدني والصحة العامة، وترسيخا لمفهوم المسؤولية المجتمعية.



والتقى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في ديوان عام المحافظة، المدير التنفيذي لشركة سافكس لإدارة الاحداث الرياضية أحمد عبدالعزيز الماجد، ومسؤول التطوير في الشركة أحمد الطوالة، لبحث التعاون المشترك لتنظيم الماراثون الذي يستهدف رفع مستوى الوعي الرياضي والصحي، واتباع أنماط معيشية تمكن المواطنين والمقيمين وتحثهم على ممارسة الأنشطة البدنية بصورة منتظمة.



يأتي الماراثون ضمن أحد مسارات مشروع محافظة الأحمدي التنموي بعيد المدى (محافظتي أجمل) وهو مسار الرياضة والصحة العامة والشباب.