تخيم جائحة «كوفيد-19» على عودة النشاط في بطولة إيطاليا لكرة القدم، حيث يغيب العديد من اللاعبين عن صفوف فرقهم مع قرار بالسماح بحضور 50% من سعة الملاعب في محاولة للحد من تفشي هذا المرض.



ويبدأ يوفنتوس اليوم شهرا حاسما بمواجهة قوية ضد نابولي الذي تصدر القسم الأول من الدوري قبل أن يتراجع الى المركز الثالث بعد نتائج مخيبة في ديسمبر. ويحتل يوفنتوس المركز الخامس متخلفا بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر وحامل لقب الموسم الماضي. ويتعين على كتيبة المدرب ماسيميليانو أليغري مواجهة روما، ميلان وأتالانتا والاخير يتقدم عليه بفارق 4 نقاط في السباق نحو مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا، قبل منتصف فبراير المقبل.



ويغيب قائد يوفنتوس جورجو كيليني لاصابته بفيروس «كوفيد-19» وزميله المخضرم ليوناردو بونوتشي بداعي الإصابة، في حين سيجلس المهاجمان الأرجنتيني باولو ديبالا وفيديريكو كييزا على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيهما من الإصابة.



بدوره، يعاني الفريق الجنوبي من غياب أبرز لاعبيه على رأسهم هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي غاب عن قسم كبير من مباريات فريقه في الأسابيع الأخيرة بداعي الإصابة قبل أن يصاب بكوفيد الى جانب المكسيكي هيرفينغ لوسانو، المقدوني أليف الماس والفرنسي كيفن مالكويت والبرتغالي ماريو روي للسبب ذاته.



وخضع مدرب نابولي لوتشانو سباليتي لفحص للكشف عن كورونا الثلاثاء وجاءت نتيجته ايجابية وسيغيب بدوره. كما يغيب قطب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي لمشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. وتبرز مواجهة ميلان الثاني مع روما السادس على ملعب سان سيرو.



ويريد ميـــلان المحافظة على آماله في إحراز اللقب في حين يأمل فريق «ذئاب» العاصمة في تعزيز حظوظه للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل علما انه يتخلف عن يوفنتوس الخامس بفارق نقطتين فقط. ويحل إنتر ضيفا على بولونيا آملا في مواصلة عروضه الجيدة في الشهرين الأخيرين حيث سجل 7 انتصارات تواليا ويتقدم على جاره في المدينة الواحدة بفارق 4 نقاط. وقد بلغ عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) 68 لاعبا، وفقا لإحصائية لوكالة فرانس برس.