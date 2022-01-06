أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن الفحوص كشفت إصابة خوان لابورتا رئيس النادي بعدوى فيروس كورونا، وأوضح برشلونة أن لابورتا أصيب بالعدوى «بعد اختلاطه المباشر بأشخاص أثبتت الفحوص مؤخرا إصابتهم بعدوى كوفيد-19» ودخل الحجر الصحي.



ويخضع فيرانو توريس وبيدري لاعبا الفريق للعزل أيضا إثر إصابتهما بالعدوى.



إلى ذلك، أكد برشلونة تسجيل نجمه البرازيلي داني ألفيش ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل مباراة ليناريس في كأس ملك إسبانيا. وأفاد النادي عبر حسابه الشخصي، أمس، بأن ألفيش وقع مع برشلونة على عقود رسمية قبل أسابيع ولكن لم يتم تسجيله حتى يحصل على موافقة الاتحاد الإسباني بشأن هيكلة رواتب لاعبي الفريق الأول.



وبالتالي، أصبح ألفيش جاهزا تماما للمشاركة في أولى مبارياته الرسمية مع برشلونة بعد أن شارك وديا أمام بوكا جونيورز في مباراة تكريم، دييغو أرماندو مارادونا، يوم 14 ديسمبر الماضي وسجل البرازيلي هدف الفريق الوحيد.