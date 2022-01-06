قبل المدرب الألماني توماس توخيل بالاعتذار الذي تقدم به المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكاو بعد تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، ليكون بالتالي متاحا للعودة إلى صفوف تشلسي، وقال: «لم يكن ينوي خلق ضجيج أو فوضى في غرفة تبديل الملابس، ونحن سعداء لأننا أخذنا الوقت اللازم للنظر الى الأمور بهدوء والتحدث بهدوء، اعتذر وسيعود الى تمارين الفريق، وبالنسبة لي، الأمر الأهم كان أن أفهم بكل وضوح أن ما قام به لم يكن مقصودا، ولم يفعل ذلك عن قصد لإحداث ضجيج، وهذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها على هذا النحو.



وحاول توخيل التخفيف من حدة المسألة بالقول: «إنها ليست كبيرة كما يريدها الناس، لكنها أيضا ليست صغيرة، ولكن صغيرة كفاية للمحافظة على الهدوء، تقبل الاعتذار والمضي قدما، وتابع مدرب باريس سان جرمان الفرنسي السابق» يمكنه التعامل مع الأمر، ولكنه لا يملك خيارا آخر، لا يمكنه أن يتوقع أن يكون الجميع سعداء من اليوم التالي، نحن سعداء إنه لاعبنا وسنحميه.