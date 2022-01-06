أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عن إصابة حارسه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا، بعد يوم من خوضه مباراة في منافسات الكأس المحلية، وسيغيب بطل أوروبا عن مباراة القمة ضد المضيف ليون في الدوري الاحد على أن يحمي العرين الكوستاريكي كيلور نافاس. وانضم بالتالي دوناروما (22 عاما) الى قائمة طويلة من لاعبي فريق العاصمة المصابين بكوفيد-19.



وغاب خمسة لاعبين، بمن فيهم الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي دانيلو بيريرا، عن مباراة الكأس التي فاز بها الفريق بسهولة برباعية نظيفة على فان من الدرجة الرابعة ليعبر الى الدور الـ16، وقال المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو معلقا: «إنه فيروس غريب، نتابع حالة كل لاعب، ندرك أن عدد المصابين قد يرتفع».



وعاد الاسباني خوان بيرنات الى صفوف متصدر الدوري بعد أن أصيب بالفيروس خلال فترة التوقف الشتوية بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية مرتين تواليا يومي الاثنين والثلاثاء وفق ما أعلن النادي، على أن يعاود التمارين الاربعاء.



من جهة أخرى، بات بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، تحت خطر عدم إتاحة فريق لخوض مباراته ضد ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ ضمن منافسات الدوري المحلي الجمعة مع العودة من العطلة الشتوية، بعد أن انضم الثلاثاء لوروا ساني والفرنسي دايو أوباميكانو الى قائمة المصابين بكوفيد-19.



وأكد العملاق البافاري في بيان أن «اللاعبين بصحة جيدة ويخضعان للعزل». وأصيب كل من الحارس مانويل نوير، الفرنسيين كينغسلي كومان وكورنتان توليسو ولوكاس هرنانديز وتانغي نيانزو، والانجليزي عمر ريتشاردز بفيروس كورونا بعد العودة من عطلة الاعياد.



وكان بايرن أعلن في ديسمبر الفائت أنه سيفتقد خدمات لاعب وسطه يوزا كيميش لمدة أربعة أسابيع لتعافيه من ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بالفيروس. وسبق للدولي الالماني أن أثار الجدل في أكتوبر الماضي بعد أن رفض تلقي اللقاح لما وصفه بـ «مخاوف شخصية»، قبل أن يؤكد الشهر الفائت نيته في تلقيه.