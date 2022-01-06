أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة تأجيل مباراة الذهاب في قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بين أرسنال وليفربول التي كان مقررا لها اليوم الخميس بسبب كورونا.



وتفاقمت أزمة نادي ليفربول بحالات «كوفيد-19» في صفوفه بعد اكتشاف فحص إيجابي لمساعد المدرب بيب لياندرز ما رفع من مستوى الشكوك حول اقامة مباراة الفريق ضد أرسنال في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة اليوم الخميس.



وقال بيان صادر عن ليفربول امس: «تأتي نتيجة لياندرز بالإضافة إلى عدد من الحالات المشتبه بها في صفوف اللاعبين والجهاز الفني مساء الثلاثاء ما أدى إلى إلغاء الحصة التدربية».



وأضاف البيان: «نتيجة تفشي الوباء وتعليق الاستعدادات بالإضافة إلى إصابات عدة داخل صفوف الفريق، قام النادي بالطلب من الرابطة الإنجليزية تأجيل مباراة اليوم ضد أرسنال، علما أن الحالة الإيجابية للياندرز جاءت بعد تقديم هذا الطلب».



بدورها، قالت الرابطة الإنجليزية إنها قامت بمراجعة كل الظروف بشكل كامل وقررت تأجيل اللقاء.



وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب غاب عن مباراة القمة ضد تشلسي الأحد الماضي بداعي إصابته بفيروس كورونا وحل بدلا منه لياندرز، بالإضافة إلى حالات إيجابية اخرى تتعلق بالحارس البرازيلي أليسون، ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب.