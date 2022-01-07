عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، عن توجه وزارة التربية لتعطيل الإدارات المدرسية من معلمين وإداريين في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بعدما تم إعلان نتيجة طلبة الابتدائي للفصل الدراسي الأول على موقع الوزارة.



وأشارت المصادر إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية وازدياد أعداد المصابين بكورونا، فإنه من المتوقع أن تعلن وزارة التربية عن آلية الدوام حتى نهاية الشهر الجاري وموعد بدء عطلة نصف العام الدراسي، موضحة أن هناك خيارين أمام «التربية»، إما التعطيل بالكامل للمرحلتين، أو حضور فقط مدير المدرسة ومساعده.