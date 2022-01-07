تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت أ.د. فايز منشر الظفيري ورئيس قسم أصول التربية أ.د.علي الشهاب نظمت الكلية معرضا لمشاريع طالبات مقرر أصول التربية تحت عنوان «تطبيقات أصول التربية في مجال الأندية التربوية» تحت إشراف أستاذ المقرر د.نبيل الغريب، وذلك في بهو كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.



بداية، ذكر القائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.فايز الظفيري أن كلية التربية تحديدا قسم أصول التربية نظمت هذا المعرض المميز لتحويل النظريات التربوية إلى واقع عملي وتطبيقي يقدمها الطلبة المعلمون، مضيفا أن كثيرا من الطلبة حولوا بعض الأفكار مثل نظرية التعلم بالعمل إلى عمل، ونظرية التعلم باللعب إلى ألعاب من خلالها استطاع الطلبة المعلمون أن يصمموا أفكارا ابتكارية جديدة لخلق أساليب تعليمية جديدة تضفي عليها أسلوب المتعة وأسلوب المشاركة وأسلوب إتاحة الفرص الحالية المتاحة لعملية التحول في العالم الرقمي، وكذلك مواجهة بعض التحديات التي تساهم في تغيير مسار التعليم.



وأشار أ.د. الظفيري إلى أن الهدف من هذا المعرض هو منح الطلبة الإعدادات اللازمة لبناء تعلمهم بذاتهم وإعطاء الطلبة أدوات لخلق بعض الأفكار والابتكارات تحت إشراف أساتذة، مشيرا الى أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الجديد لتنمية التعليم، لافتا الى أن عمادة كلية التربية حريصة كل الحرص في هذه الفترة على أن تخرج عن المألوف مما يساهم في توليد أفكار وممارسات جديدة.



بدوره، ذكر عضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية في كلية التربية بجامعة الكويت د.نبيل الغريب أن مقرر أصول التربية مقرر إلزامي، فبذلك جاءت فكرة تحويل مبادئ التعليم وأصول التربية إلى مشاريع تربوية من خلال تطبيقها في النوادي التربوية في مجال التنشئة الاجتماعية في الجانب الاجتماعي في الجانب التعليمي والتدريسي وطرق التدريس وكيفية طريقة تطوير هذه المشاريع بحيث تصل إلى أعلى مستوى ممكن لكي يكتسب الطالب مهارات علمية ومهارات تربوية ومهارات عملية باختلاف المجالات مثل المجال بيئي والمجال العلمي والمجال الديني وغيرها من المجالات لكي تحول الأفكار النظرية في أصول التربية إلى ممارسات عملية لربط النظريات العلمية وكيفية تطبيقها في الميدان التربوي.