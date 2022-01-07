ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان مدير الجامعة بالإنابة د.بدر البديوي قد أصدر قرارا بناء على قرار مجلس الجامعة يقضي بتعديل البندين 3 و5 من المادة 6 من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الاكاديمية، حيث نصت على انه يجوز تجديد التعاقد لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بناء على توصية من القسم العلمي ومجلس الكلية وذلك حتى سن الـ 70 عاما، فيما كان في السابق أصل المادة قبل التعديل «يكون التجديد بعد سن الـ 58 لمدة أقصاها عامان حتى سن الـ 68 ويجوز لمدير الجامعة الاستثناء بعد ذلك حتى سن الـ 70 عاما».



وأشارت إلى ان البند الثاني الذي جرى تعديله ينص على ان السن القصوى للمتعاقد 75 عاما، ويمكن تجديد التعاقد بعد سن الـ 70 عاما لمدة عامين وذلك وفقا للقانون رقم 103 لسنة 2013 مع ربط ذلك بالضوابط والمبررات لطلب التجديد، لافتة إلى ان نص اللائحة في السابق نصت على ان السن القصوى للمتعاقد 70 عاما، ومع ذلك يجوز تجديد التعاقد لمدة عام قابل للتجديد بناء على توصية من القسم العلمي ومجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة مع ربط ذلك بالضوابط والمبررات لطلب التجديد.