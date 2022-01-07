تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.مها مشاري السجاري، نظم مكتب الاستشارات والتدريب بالتعاون مع قسم العلاقات العامة بالكلية معرضا بعنوان «تطبيقات التسويق الشخصي»، وذلك يوم الأربعاء الماضي في كلية العلوم الاجتماعية - الشويخ.



وبدورها، ذكرت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.مها السجاري أن مثل هذه الفعاليات تهدف لنشر جو من الإيجابية بين الطلبة والطالبات مع مشاركة جميع الأندية الطلابية، وعملية ربط الوعي المجتمعي وقنوات التواصل الاجتماعي، مشيرة لضرورة ربط الطلبة والطالبات مع أعضاء هيئة التدريس.



ومن جهته، أشار رئيس مكتب الاستشارات والتدريب د.طلال البناي إلى أهداف هذه الفعالية والتي تمثلت في تقديم الطلبة لأعمالهم الخاصة وهواياتهم، وكذلك التعرف على أعضاء هيئة التدريس في الكلية من خلال هذه الفعالية وتقريب التواصل بينهم.



وأضاف أن هذه الفعالية تهدف أيضا إلى تسويق فكرة استخدام التطبيقات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتي من الممكن أن تساعد في عملية التسويق الشخصي من خلال صفحة تربط جميع حسابات التواصل الاجتماعي لعضو هيئة التدريس، وبذلك يسهل عملية التواصل مع المجتمع والجهات الأخرى.



وأشاد د.البناي بهذه الفعالية وأهميتها بإشراك الطلبة من جميع التخصصات سواء بالكلية أو بجامعة الكويت ككل، بالإضافة للتفاعل الإيجابي من جميع الأقسام العلمية دون استثناء فهو حافر لإقامة فعاليات مستقبلية أفضل.