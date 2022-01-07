انطلاقا من أهدافها في نشر ثقافة الاختراع والابتكار، شاركت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار في يوم مفتوح بكلية العلوم في جامعة الكويت لتعريف طلبة الجامعة بأنشطة الجمعية والخطوات العلمية والفنية والادارية للحصول على براءات الاختراع والآليات اللازمة لتنفيذ الابتكارات على أرض الواقع.



وقالت رئسية الجمعية د.فاطمة الثلاب إنها حريصة على التواصل مع مختلف المؤسسات التعليمية والاكاديمية وتعريف الطلاب والمواهب الوطنية الواعدة بما تقدمه الجمعية، وكذلك تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للكوادر الوطنية، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية قدموا شرحا مفصلا للطلبة عن مبادئ الاختراع والابتكار والخطوات المطلوبة لتنفيذ أي فكرة والشروط العلمية الواجب توافرها في أي ابتكار، فضلا عن كيفية الوصول بالابتكار أو الاختراع إلى مرحلة التطبيق العملي وتقييم الاستفادة منه.



وشددت الثلاب على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة والاهتمام بالطلبة في جميع المراحل الدراسية كون المؤسسات التعليمية والاكاديمية تعتبر الحاضنة للمواهب، لافتة إلى ان الجمعية حريصة على المشاركة في كل المعارض والأنشطة التي تنظمها تلك المؤسسات ولن تتوانى عن تقديم أي دعم للمواهب.



ودعت الطلبة إلى الاهتمام بالبحث العلمي وتنمية مهاراتهم وثقافتهم من خلال الاطلاع على المستجدات العلمية في كل المجالات والنظر إلى ما يحتاج اليه المجتمع، لاسيما أن أبواب الابتكار والابداع مفتوحة للجميع.