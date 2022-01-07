قراءة القرآن على الموتى



هل قراءة القرآن على الموتى جائزة ام لا؟



٭ ذهب جمهور الفقهاء الى ان قراءة القرآن يصل ثوابها الى الميت، وان يقول القارئ بعد فراغه «اللهم اوصل ثواب ما قرأته لفلان».



كما اجمع العلماء على ان الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه اليهم، واحتجوا بقوله تعالى (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم)، وبأحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم «اللهم لحينا وميتنا».



الوسوسة في الوضوء



عندما أتوضأ أتوهم انني غسلت يدي او وجهي مرتين مثلا فأرجع وأتوضأ من جديد مما يسبب لي ضيقا واسرافا في الماء، فما الحكم في ذلك؟



٭ هذه الوسوسة في الوضوء والتوهم في عدم غسل عضو من الاعضاء ينبغي ان يزول بتركيز تفكيرك في اعمال الوضوء، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسراف في الماء، وامر بالاقتصاد فيه وان كان الاغتراف من البحر، وحبذا لو وضعت ابريقا خاصا لك تملأه بالماء وتتوضأ منه ولا تتوضأ من الحنفية.



سورة واحدة بكل صلاة



انا رجل لا أعرف القراءة والكتابة، واقرأ في كل صلاة الفاتحة ثم سورة من قصار السور ولا اقرأ غيرها، فهل تصح الصلاة بقراءة سورة واحدة فقط؟



٭ تجوز الصلاة بتكرار سورة واحدة في كل صلاة مع الفاتحة، ولا شيء في هذا ان شاء الله، ولكن من الافضل حفظ شيء من القرآن وتعلم القراءة والكتابة حتى تستطيع ان تفهم دينك ودنياك.