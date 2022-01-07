القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



نقل وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني والمعاون قبل سفر البعثة المصرية غدا السبت إلى الكاميرون بطائرة خاصة، للمشاركة في النسخة 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (الكان)، حيث أكد صبحي خلال زيارته لمعسكر «الفراعنة» بالقاهرة، دعم الرئيس السيسي والشعب المصري في مهمتهم للعودة باللقب الأفريقي.

كما تحدث في اللقاء، قائد المنتخب محمد صلاح، الذي أكد أن لاعبي المنتخب المصري قطعوا على أنفسهم عهدا بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الشعب المصري، خلال المشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل. وأضاف صلاح: «كلنا على قلب رجل واحد، من أجل الفوز بكأس أفريقيا، ولدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا إسعاد الشعب المصري».

وفي شأن متصل، قال الرئيس الجديد لاتحاد الكرة المصري جمال علام، بعد الفوز الكاسح لقائمته في انتخابات الاتحاد المصري، إن التركيز في الفترة الحالية سيكون مع منتخب مصر الذي سيكون هدفه حصد لقب كأس أمم أفريقيا، وليس التمثيل المشرف، موضحا أن الاتحاد سيقدم كل ما بوسعه لدعم المنتخب الوطني. وبالأمس تواجد كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد في مران المنتخب لمؤازرته قبل المشاركة في أمم أفريقيا.