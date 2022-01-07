بيروت - ناجي شربل



بين إعلان رئيس نادي النجمة أسعد سقال تعليق مشاركة الفريق في الدوري العام اللبناني الـ 68 لكرة القدم على خلفية الاعتراض على قرارات تحكيمية طالت الفريــــق، وبين قرار التعليق من رئيس النـــجمة والمرحلة التاسعة من الدوري التي تنطلق غــدا السبت، ينتظر عشاق اللعبة مصير مباراة القمة بين الفريقين في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، والتي قد تحسم بشكل كبير صدارة ترتيب مرحلة الذهاب، وينتظر المراقبون قرار الاتحاد في شأن تثبيت مباريات المرحلة أو تأجيلها، إفساحا في المجال أمام تسوية، في ضوء إصدار نادي الأنصار بيانا اعلن فيه انه لن يترك نادي النجمة وحيدا في مطالبه تجاه الاتحاد، «رغم الخصومة التاريخية بين الناديين»، بحسب بيان الأنصار.



كذلك اصدر نادي الإخاء الأهلي عاليــــه بيانا شكا فيه من التحكــــيم وقرارات أضرت بالنــــادي.



ويتصدر العهد الترتيب بفارق أربع نقاط عن النجمة الثالث. وسبق للنجمة إخراج العهد من مسابقة كــأس لبنـــــان بضربات الترجيح.