يخطط الاتحاد للمحافظة على صدارته ورد اعتباره، عندما يواجه الفيحاء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي. ويتربع الاتحاد حاليا على الصدارة برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، وله مباراة مؤجلة مع الهلال، في حين تقدم الفيحاء للمركز السادس برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.



ويسير الاتحاد بخطى ثابتة نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات. ورغم افتقاده قائد الدفاع المصري أحمد حجازي لتواجده مع منتخب بلاده، والبرازيلي كورنادو للإصابة، يمتلك أسماء مميزة لاسيما في الوسط والهجوم، وسيرمي بكل ثقله من أجل حصد الفوز السادس تواليا.



من جهة أخرى، يسعى الباطن إلى استغلال ظروف ضيفه الاتفاق. ويحتل الباطن المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 17 نقطة.



من جهة أخرى، يبحث التعاون عن 3 نقاط جديدة يواصل من خلالها رحلة الابتعاد عن الخطر، عندما يستضيف الحزم في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول. كما يسعى ضمك إلى النهوض من كبوته، عندما يستقبل النصر غدا السبت. وبعدما كان متصدرا، تراجع ضمك بسبب تواضع نتائجه في آخر خمس مباريات، فضلا عن خروجه من مسابقة كأس الملك أمام الشباب. أما النصر فيسير بخطى ثابتة مع مدربه الجديد الأرجنتيني ميغيل روسو، حيث حقق معه 4 انتصارات متتالية إحداها في كأس الملك.



ويستضيف الشباب أبها ويتطلع للفوز على أمل خطف الصدارة في حال تعثر الاتحاد أمام الفيحاء. ولم يخسر الشباب في آخر 12 مباراة، إذ سجل 9 انتصارات و3 تعادلات، في المقابل حقق أبها الفوز في آخر مبارياته على حساب الرائد ويطمح الى إيقاف انتصارات الشباب وتأكيد صحوته. وفي بقية المباريات، يلعب السبت الفتح مع الرائد، فيما يلتقي الثلاثاء الفيصلي مع الأهلي والطائي مع الهلال.