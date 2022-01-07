الدوحة - فريد عبدالباقي



توج فريق بشكتاش بطلا لكأس السوبر التركي للمرة التاسعة في تاريخه عقب تغلبه على أنطاليا سبور بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء أول من أمس على ستاد أحمد بن علي المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة).



تقدم بشكتاش عبر لاعبه الكندي أوتيبا هيتشنسون في الدقيقة 34 قبل أن يعدل اللاعب نفسه النتيجة لصالح أنطاليا سبور بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 75، واستمر التعادل مستمرا في الوقت الأصلي وفي الشوطين الإضافيين ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح فريق بشكتاش. وسجل اليكس تيكسيرا، والبلجيكي باتشوي، وأوتيبا هيتشنسون، والكرواتي دوماجوف فيدا لبشكتاش، فيما سجل لفريق أنطاليا سبور غوراي، أورفال، وهاكان أوزميرت، وأضاع مصطفى ايرديلمان، وشيريل فلورانوس، ليحتفل فريق بشكتاش وجهازه الفني بقيادة أوندير كارافيللي بالتتويج التاسع في تاريخ النادي.



وأقيمت كأس السوبر التركي لأول مرة خارج حدود تركيا منذ العام 2008 بعد أن أقيمت في 3 نسخ متتالية في ألمانيا.



اليوم انطلاق الجولة الـ13 لدوري قطر



هذا، وتنطلق اليوم مباريات الجولة الـ13 من الدوري القطري لكرة القدم، حيث يلتقي السيلية (الثاني عشر والأخير برصيد 5 نقاط) مع الشمال (العاشر برصيد 9 نقاط) في الـ4:15 مساء على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، فيما يستضيف الأهلي (السابع برصيد 12 نقطة) بملعب حمد بن خليفة فريق الغرافة (الثالث برصيد 22 نقطة) في الـ6:25 مساء، وفي نفس التوقيت يحل السد (المتصدر برصيد 31 نقطة) ضيفا ثقيلا على قطر (التاسع برصيد 12 نقطة) بملعبه سحيم بن حمد.



وتستكمل مباريات الجولة غدا، بثلاث مواجهات يحل الدحيل (الثاني برصيد 26 نقطة) في ضيافة النادي العربي (الرابع برصيد 20 نقطة) بملعبه حمد الكبير في الـ4:15 مساء.



وعلى نفس الملعب، يلتقي الخور (الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط) مع أم صلال (السادس برصيد 18 نقطة) في الـ6:25 مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي الريان (الثامن برصيد 12 نقطة) مع الوكرة (الخامس برصيد 19 نقطة) على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.