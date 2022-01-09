عبدالكريم العبدالله



دعا رئيس وحدة طوارئ الأطفال في مستشفى العدان د.مرزوق العازمي إلى إبقاء المدارس مفتوحة، والاستمرار في التعليم الحضوري للطلبة خاصة مع وجود الإجراءات الاحترازية وكثافة أقل في الفصول للطلبة، وعدم تحويلها الى «التعليم عن بُعد».



وأكد العازمي في تصريح لـ «الأنباء» أن عودة المدارس الى نظام «أونلاين» له اثر شديد وسلبي ونفسي على الطلبة، خاصة الاطفال منهم، حيث إن الإغلاق سيكون كارثيا عليهم، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات.



وأشار د.العازمي الى أن منظمات دولية من بينها «اليونيسف» حذرت من إغلاق المدارس وتأثير هذا الشيء على الاطفال، والذي وصفته بـ «الكارثي» كما أكدت ان المدارس يجب أن تكون آخر مكان يتم اغلاقه.



ولفت د.العازمي الى أن المتحور «أوميكرون» ومن واقع الدراسات يعتبر اقل شدة وخطورة على الاطفال من حيث احتمالية دخول المستشفى أو حصول مضاعفات.